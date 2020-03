Zen 3 et Radeon RDNA 2X en octobre 2020: AMD pour tous

AMD a confirmé Zen 3 et Radeon RDNA 2X, deux générations qui marqueront l’avenir de la société Sunnyvale à moyen et long terme. Nous savions qu’il sortirait avant la fin de 2020, mais nous n’avions pas de date exacte. Aujourd’hui, grâce aux informations que plusieurs sources nous ont laissées, nous savons que l’arrivée serait prévue pour Octobre de cette année.

Il s’agit d’une date de sortie plus tôt que prévu, ce qui est positif. D’une part, AMD pourrait bientôt répondre aux processeurs Intel Comet Lake-S, qui devraient être lancés en avril de cette année, ainsi qu’à NVIDIA, qui Il est seul depuis trop longtemps aux niveaux les plus élevés du secteur des GPU grand public. On n’exagère pas, AMD n’avait rien à rivaliser avec la GTX 1080 Ti, et maintenant elle n’a plus rien à voir avec la RTX 2080 Ti (en puissance brute).

La chose la plus intéressante à propos de cette nouvelle information n’est pas seulement le fait que nous avons pu voir le lancement de Zen 3 et Radeon RDNA 2X en octobre de cette année, mais aussi qu’AMD opterait pour un lancement simultané. Je vous rappelle que Zen 3 sera l’architecture qui façonnera les nouveaux processeurs Ryzen 4000, Threadripper 4000 et EPYC Milan, tandis que RDNA 2X sera l’architecture que les nouvelles cartes graphiques de AMD RX 6000 series.

Zen 3 et Radeon RDNA 2X: performances accrues et nouvelles technologies

Les deux générations seront basées sur le processus de fabrication de 7 nm de TSMC. Nous nous attendions à un saut vers le processus 7 nm +, mais finalement ce ne sera pas comme ça. Cela pourrait avoir des conséquences importantes au niveau de l’efficacité, c’est-à-dire que nous pourrions voir un saut moins marqué que nous ne l’imaginions dans ce sens, mais cela ne devrait pas affecter les performances.

Pour le moment, il n’y a aucun changement dans les informations que nous avions vues précédemment. Le Zen 3 devrait atteindre un amélioration de l’IPC par rapport au Zen 2 qui pourrait être de l’ordre de 17%. Il reste à voir quels changements AMD apporte au niveau de l’architecture pour atteindre cet objectif, bien que j’imagine qu’ils concentreront le tir sur les caches, l’unité à virgule flottante et le système Infinity Fabric.

Je ne pense pas que nous verrons une nouvelle augmentation du nombre maximum de cœurs, c’est-à-dire que le Ryzen 4000 devrait nombre maximum de 16 cœurs et 32 ​​threads, bien qu’une augmentation considérable des fréquences de travail soit susceptible d’être réalisée, ce qui devrait permettre à AMD de dépasser Intel en termes de performances par cœur.

Concernant l’architecture RDNA 2X, nous sommes, en théorie, face à une rénovation complète qui marque l’abandon de l’architecture GCN. Les cartes graphiques qui arriveront sur la base de cette nouvelle architecture prendront en charge le lancer de rayons et seront prêtes à fonctionner avec toutes les technologies DirectX 12 Ultimate.

Nous suivrons de près toute l’actualité de Zen 3 et Radeon RDNA 2X afin que vous connaissiez leurs clés. Je vous rappelle que RDNA 2X est l’architecture qu’ils utilisent PS5 et Xbox Series X.