Zenkit déçoit les attentes, les utilisateurs préfèrent Wunderlist

Si vous êtes un utilisateur de Wunderlist, vous savez probablement que l’application disparaîtra le mois prochain. Il y a un nouveau remplacement sur le marché qui pourrait être le bon et il est Zenkit à faire. Tellement similaire à Wunderlist qu’il ressemble à la même application mais mis à jour.

Tout comme Wunderlist, rejoindre Zenkit To Do est super facile. Vous pouvez créer un compte à l’aide de: Apple ID, Microsoft, Facebook ou Trello. De même, leimportation de données de Wunderlist ne prend que quelques clics pour toutes les listes et tâches. Si vous avez utilisé Wunderlist, vous êtes probablement habitué à son interface élégante. Vous serez heureux de constater que Zenkit To Do en a un très similaire avec des arrière-plans personnalisables.

la listes ils sont organisés exactement comme dans Wunderlist, y compris ceux intelligents qui regroupent des objets spéciaux, des activités qui expirent cette semaine, etc. Il y a même une section Boîte de réception. Et comme la plupart des applications de productivité, il existe une option pour organiser les listes en dossiers. Avec une limite de 20 si vous avez un abonnement gratuit, mais cela devrait suffire pour la plupart des utilisateurs. Cependant, il y a une limite de 2400 sur le nombre d’activités qui peuvent être créées (y compris celles qui sont terminées), peut être gênant selon l’utilisation.

En ce qui concerne la vue liste, le disposition il est très similaire à Wunderlist, avec les éléments terminés affichés dans une section séparée sous les tâches en attente, ainsi qu’une option pour des ajouts rapides en utilisant le champ ci-dessus. Il existe une option précise pour le courrier électronique ou pour imprimer la liste ci-dessous, ainsi que pour le partage. Pour chaque activité, vous pouvez définir une date d’expiration et un rappel, ajouter des sous-activités, des notes, des commentaires et des pièces jointes, tout comme dans Wunderlist – la disposition de ces fonctionnalités est également la même.

Zenkit remplace Wunderlist, avantages et inconvénients de la nouvelle application

La liste principale vous permet de voir visuellement ce qui a été accompli, tandis que la ligne se transforme en une seule barre de progression, une autre fonctionnalité qui rappelle la version de bureau de Wunderlist. Lorsque vous terminez une activité, l’application joue un carillon pour vous féliciter – ou pour vous faire savoir que vous l’avez accidentellement marquée comme terminée.

À ce stade, il ressemble à un simple script Wunderlist, mais ce n’est pas nécessairement mauvais. Malheureusement, il y a des inconvénients. Par exemple, il n’y a pas un widget. La gestion des e-mails à partir d’applications tierces est également absente. De même, de nombreuses autres fonctionnalités que Wunderlist n’avait pas encore disponibles, telles que l’analyse de date, les balises, la prise en charge de la montre intelligente, l’intégration du calendrier, etc. L ‘l’expérience de l’application elle-même n’est pas agréable: il semble que vous utilisiez une page Web intégrée au lieu d’une véritable application, les listes prennent du temps à se charger, les animations sont retardées, etc.

Ce n’est pas la première fois que Zenkit tente de marché comme substitut par Wunderlist. Zenkit To Do aura cependant un gros pro en sa faveur face à certains concurrents: sa capacité à s’intégrer à la solution Zenkit Base, permettant aux chefs de projet de coordonner des plans matriciels complexes. Vues Kanban, tandis que les utilisateurs moins avertis en technologie peuvent utiliser l’application To Do pour revoir leurs activités de manière simplifiée.