Zillow lance un outil pour aider les Seattleois qui quittent l’itinérance à trouver un logement abordable – .

L’outil de logement abordable de Zillow.

Le groupe Zillow a lancé jeudi un nouvel outil pour aider les personnes sans domicile à Seattle à se connecter avec des options de logement abordable. L’outil est hébergé sur le site Web de Zillow et permet aux propriétaires d’unités abordables et aux chargés de cas qui recherchent un logement pour leurs clients de se connecter en un seul endroit.

Le connecteur de logement local à but non lucratif et d’autres fournisseurs de services aux sans-abri peuvent parcourir la disponibilité à travers les emplacements, plutôt que le processus traditionnel de recherche propriété par propriété. Les propriétaires qui utilisent Housing Connector ont des critères assouplis qui peuvent rendre difficile pour les gens de trouver un logement, comme des antécédents d’expulsions ou d’infractions pénales.

Mercredi, 35 propriétaires et 42 organisations à but non lucratif utilisent la plate-forme, et d’autres partenaires devraient se joindre, a déclaré Zillow.

Housing Connector est le principal organisme sans but lucratif utilisant le nouvel outil de Zillow. L’organisation a été lancée l’année dernière pour aider les propriétaires privés à louer des maisons aux personnes qui quittent le sans-abrisme. L’outil Zillow lancé aujourd’hui fournit la technologie pour faciliter ces connexions plus efficacement. Housing Connector atténue les risques pour les propriétaires qui acceptent de louer à leurs clients, y compris parfois pour couvrir les frais d’emménagement et d’autres coûts.

L’outil n’est pas accessible au public. Les personnes qui recherchent un logement ne le trouveront donc pas sur le site Web de Zillow. Mais les propriétaires et les chargés de cas qui s’inscrivent au programme peuvent y accéder au nom des clients.

Zillow dit que ses autres communautés pleines d’espoir pourraient trouver une utilisation pour l’outil d’abordabilité, mais la société n’a pas l’intention de s’étendre au-delà de la région de Seattle pour le moment.

L’outil est né du Conseil consultatif de l’innovation de Durkan, une coalition de technologues et de fonctionnaires chargés de résoudre les problèmes de la ville à l’aide de la technologie.