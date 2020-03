Zillow offre 50% de réduction aux agents Premier, estime jusqu’à 50 millions de dollars d’impact sur les revenus 2020 – .

En réponse à l’épidémie de COVID-19, le groupe Zillow offre à ses agents principaux une remise de 50% sur leur prochaine facture mensuelle, à partir du 23 mars.

La remise pour les agents Premier, qui s’associent avec Zillow pour trouver des clients potentiels, s’appliquera aux nouvelles réservations jusqu’au 22 avril au moins.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

“Bien que nous estimions que l’impact de ces actions sur nos perspectives de revenus pour l’année entière se situera entre 40 et 50 millions de dollars, nous prévoyons atténuer une grande partie de cet impact grâce à une gestion active des leviers de dépenses sous notre contrôle”, ont déclaré Rich Barton, PDG de Zillow, Rich Barton et directeur financier Allen. Parker a écrit dans une lettre aux actionnaires.

ZIllow n’a pas mis à jour ses perspectives financières du premier trimestre ou de l’exercice dans la lettre d’aujourd’hui aux actionnaires. Les actions de la société ont chuté de plus de 50% au cours du mois dernier dans un marasme boursier.

Répondant aux préoccupations potentielles concernant les activités globales de la société, la société immobilière en ligne basée à Seattle a déclaré aux actionnaires qu’elle avait un bilan et une trésorerie solides.

«Notre action aujourd’hui montre que nous réagissons à l’évolution des conditions du marché pour soutenir nos partenaires», indique la lettre.

L’activité de Premier Agent de Zillow a vu son chiffre d’affaires augmenter de 6% pour atteindre 233 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contribuant à soutenir la nouvelle activité d’achat de maisons de la société. Le mois dernier, Zillow a déclaré que son «modèle de tarification de base basé sur le marché de Premier Agent est revenu à une croissance saine».

On ne sait pas comment le marché du logement évoluera au cours des prochains mois et affectera des géants de l’immobilier tels que Zillow et Redfin. Une récente enquête Redfin a révélé qu’environ 40% des Américains pensent que la nouvelle éclosion de coronavirus aura un impact négatif sur le marché du logement.

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré qu’il s’attend à une «forte baisse d’activité» cette semaine, compte tenu des récents mandats de distanciation sociale visant à ralentir la propagation de COVID-19. Le Northwest Multiple Listing Service, basé dans la région de Seattle, a suspendu les portes ouvertes publiques et des courtiers en personne jusqu’au 31 mars.

“Certains acheteurs verront cela comme une opportunité d’obtenir la maison de leurs rêves à un bon prix, avec des taux hypothécaires historiquement bas”, a écrit Kelman dans un article de blog. «D’autres attendront la fin de la récession qui a presque certainement commencé.»

La semaine dernière, Zillow a publié un rapport de recherche qui analysait les pandémies passées et leurs effets sur le logement. Par exemple, pendant le SRAS, les prix des maisons à Hong Kong n’ont pas chuté de manière significative, mais les volumes de transactions ont fortement diminué, ce qui imite ce qui se passe en Chine en ce moment, selon l’étude Zillow.

«Bien que nous ne puissions pas prédire ce qui reste à venir, nous savons d’après les données que notre économie a analysées lors des pandémies et récessions précédentes que si les volumes de transactions ont ralenti pendant les périodes les plus graves, les prix sont restés relativement stables et l’activité est revenue rapidement lorsque des problèmes de santé liés »a écrit Zillow dans sa lettre aux actionnaires aujourd’hui.