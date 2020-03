Zillow suspend ses efforts d’achat de maisons par le biais des offres Zillow dans un contexte d’incertitude immobilière – .

(Photo Zillow)

Le groupe Zillow a annoncé lundi qu’il suspendrait temporairement les achats de maisons par le biais de son activité Zillow Offers en réponse aux directives de séjour à domicile de divers pays liées à la crise des coronavirus et à l’incertitude sur le marché immobilier américain.

Cette décision intervient plusieurs jours après que Redfin a annoncé un plan similaire, suspendant les offres sur les maisons via son activité RedfinNow.

Zillow Offers opère sur 24 marchés. La stratégie, qui a été déployée il y a un an, a rapporté 603,2 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre publié le mois dernier. L’entreprise basée à Seattle a vendu 1 902 maisons et acheté 1 787 maisons, terminant le trimestre avec 2 707 maisons dans son bilan. Cet inventaire avait été réduit à 1 860 logements au 19 mars.

«Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité et la santé de nos employés, clients et partenaires», a déclaré le PDG et cofondateur du groupe Zillow, Rich Barton, dans un communiqué de presse. «Compte tenu des préoccupations pour la sécurité publique et des développements rapides des gouvernements qui restreignent les activités immobilières locales, nous avons déterminé qu’il était prudent de suspendre nos achats de maisons pour préserver notre capital.

Selon M. Barton, Zillow prévoit de rétablir pleinement les activités d’Offres une fois les problèmes de santé passés.

La société continuera à commercialiser et à vendre des maisons par le biais des offres Zillow, mais suspendra temporairement ses plans pour ouvrir d’autres marchés aux offres Zillow. Pour protéger ses clients et partenaires, les portes ouvertes de ses logements sur tous les marchés ont été suspendues la semaine dernière.

La société s’appuie sur la technologie Zillow 3D Home pour faciliter les visites à domicile virtuelles, ainsi que des consultations virtuelles avec le courtier local de Zillow et les partenaires Premier Agent.

«Le groupe Zillow est bien placé pour naviguer en ces temps sans précédent», a déclaré Barton. «Nous avons déjà ralenti notre rythme d’acquisition de maisons au cours du dernier mois, tandis que notre rythme de ventes de maisons au cours du trimestre s’est accéléré. Nous avons un bilan et une situation de trésorerie solides, et nous prenons des mesures proactives pour réduire les dépenses afin de compenser l’important soutien financier que nous accordons à nos partenaires de l’industrie afin que nous puissions continuer à mieux servir nos clients mutuels. “