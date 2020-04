Zoom demande à l’ancien chef de la sécurité de Facebook de l’aider à résoudre ses problèmes de confidentialité – .

Au milieu de la pandémie de coronavirus, des millions de personnes ont été contraintes de passer du travail à domicile. Un logiciel de vidéoconférence comme Zoom a permis cette transition, et Zoom, en particulier, a vu une explosion de sa base d’utilisateurs.

Malheureusement, cela a également mis en lumière des problèmes de sécurité et de confidentialité. Pour aider à les résoudre, Zoom a demandé à l’ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, d’aider l’entreprise à résoudre ces problèmes.

Cette nouvelle va frapper certains d’entre vous comme contre-intuitif, en particulier si vous vous êtes aigri sur Facebook au cours de la dernière année, grâce à sa litanie de problèmes de confidentialité et de sécurité. À l’heure actuelle, la plupart d’entre vous savent probablement que le logiciel de vidéoconférence Zoom a connu le même contrecoup au cours des deux dernières semaines, car sa popularité a grimpé en flèche grâce à des millions de personnes bloquées à la maison à cause du coronavirus. Malheureusement, alors que le service a connu un bond incroyable des utilisateurs – de 10 millions en décembre à 200 millions en mars – cette croissance s’est accompagnée d’une controverse après l’autre. Tout, depuis les étrangers, les appels vidéo des gens «zoombombing» ennuyeux à la révélation que des adresses e-mail et des photos de certains utilisateurs de Zoom avaient fuité, avec des cauchemars RP supplémentaires, y compris le fait que certaines données d’appels avaient été envoyées via la Chine pour des utilisateurs non chinois. comme l’application Zoom iOS envoyant tranquillement des données d’analyse à Facebook.

Maintenant, Zoom a demandé de l’aide pour résoudre ces problèmes et d’autres problèmes de sécurité et de confidentialité: cette aide prend la forme de l’ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos.

Bien qu’il soit tentant de lire ces nouvelles et de secouer la tête – d’accord, c’est riche, en se tournant vers un ancien cadre de Facebook pour résoudre ces problèmes, de toutes les personnes! – il convient de souligner que Stamos, qui a quitté Facebook il y a deux ans et est le directeur de l’Observatoire Internet de l’Université de Stanford, est très apprécié dans les communautés de la confidentialité et de la sécurité. Via son compte Twitter, il est également un champion passionné de la confidentialité des utilisateurs et des problèmes similaires.

Quelques nouvelles personnelles…

Après avoir tweeté à propos de Zoom la semaine dernière, j’ai reçu un appel du PDG, @ericsyuan, et nous avons eu une excellente conversation. Heureux de dire que je vais aider Zoom arrière lors de la création de leur programme de sécurité.https: //t.co/oZEbqXdcNM

– Alex Stamos (@alexstamos) 8 avril 2020

Dans un article moyen qu’il a publié mercredi, Stamos explique qu’il a reçu un appel téléphonique la semaine dernière du fondateur et PDG de Zoom, Eric Yuan, après que Yuan ait lu certains des tweets de Stamos sur les problèmes auxquels Zoom est confronté. «Nous avons parlé des défis importants auxquels son entreprise était confrontée, à la fois pour répondre à une croissance incroyable du nombre d’utilisateurs mais aussi pour répondre aux attentes de sécurité du moment», écrit Stamos. «Il a posé des questions détaillées et réfléchies sur mes expériences de travail dans des entreprises confrontées à des crises extrêmes, et j’ai été impressionné par sa vision claire de Zoom en tant que plate-forme de confiance et sa volonté de prendre des mesures agressives pour y arriver.

«Il m’a demandé si je serais intéressé à aider Zoom à renforcer ses capacités en matière de sécurité, de confidentialité et de sécurité en tant que consultant externe, et j’ai rapidement accepté.»

Il poursuit en écrivant que ce qui l’a attiré vers ce défi, c’est le fait que la mise à l’échelle réussie d’une plate-forme vidéo comme celle-ci, et à cette taille, avec «aucun temps d’arrêt appréciable» en l’espace de quelques semaines, est sans précédent dans l’histoire d’Internet. . Il se passe quelque chose de spécial chez Zoom, ajoute-t-il, et les défis de sécurité qui vont de pair et qui fascinent quelqu’un comme lui.

«J’encourage l’ensemble du secteur à profiter de ce moment pour réfléchir à leurs propres pratiques de sécurité et à avoir des conversations honnêtes sur des choses que nous pourrions tous faire mieux», conclut le post de Stamos. «C’est peut-être le défi le plus percutant auquel est confrontée l’industrie technologique à l’ère de COVID-19, et ensemble, nous pouvons faire quelque chose de positif dans ces moments difficiles et garantir que les communications sont plus sûres et plus sûres pour tous.»

