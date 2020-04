Nous savons tous maintenant zoom, l’application pour les appels vidéo du moment qui est passée d’une base quotidienne de 10 millions de clients fin 2019 à 200 millions actuellement.

En cette période d’urgence médicale, où des milliards de personnes sont confrontées à une quarantaine forcée, les appels vidéo sont le seul moyen de se sentir plus proche de leurs proches. Zoom a récemment embauché l’ancien chef de la sécurité de Facebook, voici les détails.

Zoom embauche l’ancien chef de la sécurité de Facebook

L’application est passée de 10 millions de clients à 200 millions en quelques semaines et cela a causé de nombreux problèmes de confidentialité, pas toujours garanti à ses utilisateurs. En conséquence, il a décidé de se mettre à couvert pour éviter des situations beaucoup plus embarrassantes, en embauchant l’ancien chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos.

Voici la déclaration d’Alex Stamos dans un article sur la plate-forme Medium: “En temps de crise mondiale, Zoom est devenu un lien important entre les travailleurs, les familles, les amis et, plus important encore, entre les enseignants et les étudiants. Zoom a un travail important à faire sur la sécurité des applications, l’infrastructure et la conception cryptographique. “

Il a également précisé qu’il n’était ni un employé ni un directeur de Zoom, seulement un consultant. Je vous rappelle que Stamos, 41 ans, est conférencier au Stanford University Center for Security and International Cooperation. Cambridge Analytica a lancé Facebook en 2018. Actuellement à Zoom, les premiers problèmes auxquels il sera confronté ne sont pas un mince exploit et il ne peut pas exclure une intrusion de son ancien patron, Mark Zuckerberg.