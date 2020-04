Zoom est mis à jour vers la version 5, limitant ses principaux problèmes de sécurité et de confidentialité

Zoom reçoit de nouvelles fonctionnalités de contrôle de confidentialité dans l’application trois semaines après avoir engagé un effort exclusif pour les corriger pendant trois mois.

Plongé dans une incroyable vague lors de la crise des coronavirus, Zoom a commencé à voir fleurir de nombreuses vulnérabilités sur pratiquement tous les fronts où il a des applications. Après une nouvelle trêve de 90 jours, dont seulement 20 se sont écoulés, Zoom présente la version 5.0 de son client d’appel vidéo.

Cette nouvelle mise à jour n’est pas un correctif mineur, mais elle sert à cet objectif spécifique d’améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Dans cette version, une nouvelle icône de bouclier est incorporée qui regroupe plusieurs mesures désormais beaucoup plus facilement adoptables par l’utilisateur, en quelques clics seulement.

Zoom 5.0, axé sur la sécurité et la confidentialité

Avec ce nouveau raccourci, il est possible bloquer les sessions vidéo, supprimer des participants et restreindre le partage d’écran et le chat texte.

Cela met un terme à tout à fait un phénomène, qui a été appelé zoombombing, en voyant comment les utilisateurs indésirables se sont introduits dans les appels sans les restrictions de confidentialité nécessaires pour l’empêcher. Maintenant, il ne sera plus nécessaire de naviguer dans les paramètres de l’application pour l’éviter, mais cela se fera à partir de l’écran d’appel lui-même.

De plus, Zoom ajoute maintenant un cryptage ou cryptage des appels vidéo selon la norme AES GCM 256 bits“, qui offre une meilleure protection de vos données de transit en transit et une résistance contre la manipulation”, a indiqué la société dans un communiqué. Cette garantie s’applique à la transmission de vidéo via Zoom Meeting, Zoom Video Webinar et Zoom Phone.

La mise à jour n’est pas encore immédiate car elle devrait terminer l’atterrissage tout au long de cette semaine. Cependant, comme prévu, ce cryptage ne fonctionnera que lorsque tous les comptes participants seront activés avec cette norme GCM. La date limite pour que cela se produise a été fixée au samedi 30 mai prochain.

Mais les nouvelles ne s’arrêtent pas là, et il semble que Zoom soit prêt à résoudre l’un après l’autre au moins les critiques les plus sévères de son application communication vidéo. Zoom lui-même a récemment dû reconnaître qu’une fraction de ses appels, et involontairement par la société, étaient acheminés via la Chine.

Routage, décidé par l’utilisateur

La nouvelle version de l’application dispose d’un outil qui permet contrôler ce routage, permettant aux administrateurs de compte de choisir les régions dans lesquelles ils autorisent la circulation de leurs données d’appel vidéo. De cette façon, nous pouvons empêcher les centres de données situés dans des pays avec peu de garanties en termes de confidentialité d’interférer de quelque manière que ce soit pendant les appels.

De plus, le salle d’attente. Cette fonction, déjà disponible dans les versions précédentes, permet désormais de contrôler par défaut les appels vidéo éducatifs, basiques et payants.

Après avoir accumulé rien de moins que 200 millions d’utilisateurs quotidiens, à partir d’un chiffre de 10 millions de dollars au cours des mois précédents, Zoom fait face à une forte restriction de la part de plusieurs gouvernements, de leurs agences dépendantes et de sociétés de toutes sortes. Avec ce nouvel effort, il espère inverser cette tendance. Ou du moins y mettre un terme.