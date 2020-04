Zoom prend des mesures pour résoudre les problèmes de sécurité

La propagation du coronavirus (COVID-19) dans le monde a causé de nombreuses entreprises utilisent le télétravail comme un moyen de continuer à fonctionner correctement, ce qui a profité à de nombreuses entreprises spécialisées dans la messagerie instantanée et la visioconférence. L’un d’eux est Zoom, l’application de visioconférence populaire, qui, selon son propre PDG, est passée de 10 millions d’utilisateurs quotidiens en décembre à plus de 200 millions en mars.

La croissance de l’application, cependant, a permis d’observer son fonctionnement avec une loupe, qui a révélé de multiples irrégularités et pratiques peu orthodoxes en termes de confidentialité et de sécurité. Dans cette situation, Eric S. Yuan, PDG de Zoom, a pris la décision de concentrer, au cours des 90 prochains jours, toutes les ressources techniques de l’entreprise sur la résolution proactive de tous les incidents possibles.

L’exécutif s’assure également que s’engagent “à être transparents au cours de ce processus” et ils réaliseront une “analyse avec des experts tiers et des utilisateurs représentatifs” qui leur permettra de comprendre et de préserver la sécurité de leur plateforme.

Voici quelques-unes des mesures que l’entreprise adoptera pour résoudre la situation:

Arrêtez le développement de nouvelles fonctionnalités et concentrez toutes les ressources d’ingénierie sur les questions liées à la sécurité, la confidentialité et la confiance.

Effectuez un examen avec des experts tiers et des utilisateurs représentatifs pour comprendre et préserver la sécurité de tous les nouveaux cas d’utilisation des utilisateurs.

Préparez un rapport de transparence détaillant les informations relatives aux demandes de données, d’enregistrements ou de contenu.

Améliorez le programme de récompenses pour les personnes qui trouvent des bugs.

Yuan, pendant ce temps aussi tiendra un webinaire hebdomadaire Dans lequel, tous les mercredis, il exposera publiquement toutes les améliorations de confidentialité et de sécurité qui ont été mises en œuvre sur la plateforme. “La transparence a toujours été au cœur de notre culture”, a déclaré l’exécutif.

