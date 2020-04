zoom a déclaré qu’il n’y a aucun type de surveillance des conversations ou de vente des données des utilisateurs. Telle est la réponse de l’entreprise après les récentes allégations de violation de la vie privée.

L’application est devenue très populaire et utilisée ces dernières semaines, car les lieux de travail, les écoles, les familles, les amis l’utilisent pour se rencontrer sans quitter la maison en respectant les limites nécessaires en cette période d’urgence. Dans le même temps, il a fait face à un certain nombre de controverses liées à la politique de confidentialité. Problèmes dont un bogues qui a permis aux utilisateurs d’être espionnés via leur webcam etenvoyer des informations à Facebook.

Suite aux préoccupations exprimées par les utilisateurs, Zoom a mis à jour la politique de confidentialité pour garantir le respect total de la confidentialité des utilisateurs. En présentant les nouvelles mises à jour, le directeur juridique Aparna Bawa a déclaré que la société avait l’intention de mettre l’accent sur un certain nombre de politiques clés. Ils ont d’abord déclaré que les données étaient sûres, ne sont pas vendus il n’y a aucune intention de le faire. Entre autres choses, les mises à jour des politiques n’étaient pas des changements radicaux. La réglementation visait déjà à respecter notre vie privée, mais avec les nouvelles mises à jour, la politique de confidentialité est plus clair, explicite et transparent.

Zoom répond aux allégations d’atteinte à la vie privée en mettant à jour et en clarifiant les informations

Les nouvelles mises à jour répondent spécifiquement aux préoccupations de certains utilisateurs selon lesquelles les conversations menées via l’application pourraient être Archived. Zoom indique qu’à moins qu’un hôte choisisse d’enregistrer une réunion, aucune vidéo ne sera archivée. Dans le cas où un appel est enregistré, tous les membres du chat sont avertis et peuvent décider de quitter.

Les seules données que l’entreprise est en mesure de collecter sont nécessaires pour fournir le service Zoom, telles que informations de base y compris l’appareil sur lequel se trouve un utilisateur. Il s’est engagé à ne pas collecter de données inutiles et a également déclaré une fois de plus qu’il ne les extrairait ni ne les vendrait. Enfin, Zoom a déclaré qu ‘”aucune donnée relative à l’activité des utilisateurs sur la plateforme Zoom – y compris le contenu vidéo, audio et de chat – n’est jamais fournie à des tiers à des fins publicitaires. “