Zscaler va acquérir Cloudneeti, une start-up de sécurité cloud à Seattle – .

Le géant de la sécurité cloud Zscaler va acquérir Cloudneeti, une startup de 3 ans basée à Redmond, Wash.

Cloudneeti vend une «plateforme de gouvernance numérique» qui aide les entreprises à réduire les risques de sécurité lorsqu’elles migrent vers le cloud via une collecte et une surveillance automatisées des données. La société a levé 500 000 $, selon PitchBook. Il emploie moins de 50 personnes; tous rejoindront Zscaler.

Gururaj Pandurangi a lancé l’entreprise après avoir passé six ans chez Microsoft et fondé la société de conseil Avyan dans la région de Seattle en 2011. Pravin Kulkarni a cofondé Cloudneeti et est basé à Pune, en Inde.

“Cloudneeti augmente les capacités de protection des données de Zscaler et améliorera considérablement la sécurité du cloud des entreprises en découvrant et en éliminant certaines des causes les plus courantes de violations de données et de conformité”, a déclaré Jay Chaudhry, président-directeur général de Zscaler, dans un communiqué.