ZTE Axon 11 5G, au règne du milieu de gamme

Axon 11 5G est l’un des téléphones intelligents de nouvelle génération qui aspire à régner dans le milieu de gamme de ceux offrant la 5G. Les nouveaux réseaux ne sont pas encore aussi répandus que nous le souhaiterions, mais les utilisateurs qui cherchent à prendre de l’avance sur leur support à un prix modéré ont la dernière solution de ZTE.

Axon 11 5G a été présenté hier soir en Chine et en plus de la prise en charge des nouveaux réseaux mobiles, il présente d’autres fonctionnalités avancées, telles que 90 Hz du taux de rafraîchissement de votre écran AMOLED ou du capteur d’empreintes digitales situé sous le panneau.

Son chipset est le Snapdragon 765G, sûrement le meilleur qui peut être monté dans le milieu de gamme du marché mobile. Il s’agit d’un développement de 7 nm qui inclut des améliorations de performances par rapport à la génération précédente et d’autres dans le traitement de l’intelligence artificielle et certaines expériences Elite Gaming à utiliser dans les jeux. Il est livré avec le modem Snapdragon X52 qui peut fonctionner sur les réseaux 5G ou 4G et offre des quantités excessives de mémoire et de stockage.

La caméra arrière suit la tendance du multi-capteur et des résolutions élevées, tandis que la batterie a une bonne capacité et la recharge rapide de Qualcomm, ainsi que le chargement sans fil complètent une boîte de fonctionnalité très intéressante.

ZTE Axon 11 5G, spécifications

Affichage: AMOLED 6,47 pouces – Rapport 19,5: 9

Résolution: 1080 x 2340 pixels

Chipset: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G

CPU: Huit cœurs Kryo 475 jusqu’à 2,4 GHz

GPU: Adreno 620

RAM: 6 à 8 Go

Stockage: 128 à 256 Go

Caméra arrière: Capteur quadruple 64 MP, f / 1,9 (principal) + 8 MP, f / 2,2 (ultra large) + 2 MP, f / 2,4 (macro) + 2 MP, f / 2,4 (profondeur)

Caméra frontale: 20 MP, f / 2.0

Connectivité: 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Les dimensions: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm

Le poids: 168 g

La batterie: 4000 mAh avec charge rapide de 18 watts – Charge rapide 4+

Système opératif:

Prix ​​ZTE Axon 11 5G

Le terminal pré-installe Android 10 et la couche MiFavor 10 de ZTE. Avec deux finitions noir et blanc, il est déjà disponible en Chine dans les configurations et prix suivants:

6 Go de RAM + 128 Go de ROM: 2698 CNY (380 dollars à l’échange)

8 Go de RAM + 128 Go de ROM: 2998 CNY (changement de 422 $)

8 Go de RAM + 128 Go de ROM: 3 398 CNY (478 $ par changement)