ZTE Axon 11 5G est officiel: voici les principales fonctionnalités

Aujourd’hui, il y a eu plusieurs événements de présentation officiels dans le domaine mobile. La société chinoise Xiaomi, par exemple, a présenté sur le marché la version mondiale du Redmi Note 9 Pro, c’est-à-dire le Redmi Note 9S. En plus de Xiaomi, cependant, ZTE a tenu un événement de présentation officiel où le nouveau a été officiellement dévoilé ZTE Axon 11 5G.

ZTE Axon 11 5G officiel: écran avec encoche et caméra quad arrière

Voici donc le nouveau smartphone phare de la société chinoise ZTE. Pour caractériser cet appareil on retrouve un design plutôt sympa. Sur le devant il y a en fait un Écran AMOLED avec une diagonale de 6,47 pouces en résolution FullHD + avec des bords légèrement incurvés et avec une encoche centrale en forme de goutte. Au dos, cependant, nous avons sur le côté gauche quatre caméras placé dans une zone carrée.

La performance est confiée au processeur domestique Qualcomm, le SoC Snapdragon 765G, puis la connectivité 5G est prise en charge. La batterie a plutôt une capacité de 4000 mAh et comprend la prise en charge de la charge rapide Quick Charge 4.0. Ci-dessous, nous résumons brièvement le reste des spécifications techniques de l’appareil.

ZTE Axon 11 5G – fiche technique

Écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces au format 19,5: 9

Processeur Octa Core Snapdragon 765G avec processus de production de 7 nm

GPU Adreno 620

Réductions de mémoire: 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage / 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage extensible jusqu’à 2 To via microSD

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur personnalisée par ZTE, à savoir le MiFavor 10 I

Caméra arrière quad 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels avec ouverture focale de f / 1,8, f / 2,2, f / 2,4

Appareil photo avant de 20 mégapixels avec ouverture focale de f / 2.0

Dimensions: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm

Poids: 168 g

Connectivité: prise en charge 5G SA / NSA, prise en charge double SIM, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS, port USB Type-C, capteur biométrique intégré à l’écran

Batterie 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide Quick Charge 4.0

Prix: environ 353-445 € au taux de change actuel