Zuckerberg à Bruxelles pour rencontrer trois commissaires européens

Le fondateur et actuel PDG du géant Facebook, Mark Zuckerberg, sera dans les prochains jours un Bruxelles pour rencontrer trois commissaires européens. Nous parlons du vice-président exécutif Margrethe Vestager, le commissaire au marché intérieur Thierry Breton et le vice-président Vera Jourova.

La nouvelle a été faite par un porte-parole de la Commission, Dana Spinant, lors du point de presse à Bruxelles. Voyons ensemble la raison de cette rencontre.

Facebook: Mark Zuckerberg rencontrera trois commissaires européens à Bruxelles

Voici les mots de Spinant: «Les trois membres du collège qui rencontreront Mark Zuckerberg la semaine prochaine à Bruxelles et aborderont avec lui les questions générales liées à leurs portefeuilles, en lien avec l’agenda numérique, en ce qui concerne Margrethe Vestager et Thierry Breton, tandis que le Le vice-président Jourova sera intéressé à discuter avec lui de questions liées à des questions importantes telles que la désinformation.

En fait, je vous rappelle que le géant de Menlo Park a été critiqué à plusieurs reprises par les membres des institutions européennes. Par exemple, l’ancien commissaire Julian King, a unLa plateforme n’a pas été accusée de ne pas en faire assez pour lutter contre la désinformation politique en ligne l’automne dernier, tel que rapporté par le Guardian. Selon une étude récente de l’Université George Washington citée par King, lors des dernières élections européennes, Alternative Fuer Deutschland, qui a recueilli 11% des voix, a reçu 86% du total des actions et 75% des commentaires sur le contenu politique en Allemagne publiés sur Facebook.

La majorité des commentaires en question et toutes les actions provenaient d’un groupe de 80 mille comptes qui avait, comme King l’a noté, beaucoup de caractéristiques des faux comptes. En particulier, les 20 000 personnes les plus actives avaient des noms et prénoms à deux lettres. Après la réunion, nous serons certainement en mesure de vous donner quelques détails supplémentaires.