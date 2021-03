Télé-réalité : les candidats optent pour le dropshipping et scandalisent les internautes

Les internautes ont tendance à pointer du doigt les codes promo ou encore les produits mis en avant par les candidats de la télé-réalité. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à dénoncer ces pratiques alors que les produits proposés ne sont pas souvent de grande qualité. Dans le monde de la télé-réalité, vous avez bien sûr Maddy Burciaga, Julien Tanti ou encore Benjamin Samat comme le mentionne le site Star Mag, ils font appel à des codes de ce genre pour combler les internautes. Lorsque la qualité n’est pas au rendez-vous, ce sont parfois les produits eux-mêmes qui sont taclés.

Qu’est-ce que le dropshipping ?

Sur YouTube, vous avez une multitude de vidéos qui dénoncent le dropshipping puisqu’il s’agit d’une pratique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Vous avez souvent un produit qui provient d’un fournisseur chinois et il est acheté pour une bouchée de pain. Des internautes montent alors des sites Internet pour proposer ces produits à des tarifs beaucoup plus élevés et la qualité n’est pas toujours celle escomptée. Certaines plateformes de dropshipping peuvent aussi dévoiler une publicité presque mensongère pour tenter d’attirer le regard des acheteurs.

Quelques publicités sur Facebook ou encore celles via les influenceurs sur les réseaux sociaux pour réussir à gagner une somme confortable .

. Les candidats de la télé-réalité sont donc très attirés par les placements de produit puisqu’ils peuvent avoir des revenus sympathiques.

Les partenariats dépendent souvent de la visibilité des candidats, certains sont plus prisés que d’autres.

Il est alors préférable avant d’acheter un produit de se renseigner sur Internet pour savoir si le prix affiché est bien celui que vous retrouvez sur le Web. N’hésitez pas à vous rendre sur AliExpress par exemple ou encore Alibaba, voire Amazon pour tenter de dénicher votre fameux produit estampillé d’un code promo et proposé par les influenceurs qui ont la cote sur Instagram par exemple.

Si vous constatez qu’un site soi-disant français vous propose un produit à plusieurs dizaines d’euros alors qu’il est affiché à moins de 10 euros sur l’une de ces plateformes, sachez que vous êtes face au dropshipping. Cette tendance prend de l’ampleur et il faut être vigilant pour ne pas tomber dans le piège.

Les réseaux sociaux dénoncent ces pratiques

Certains internautes ont compris que les influenceurs pouvaient proposer via des partenariats des produits à des prix exorbitants même avec des codes promo alors que les articles sont affichés à un tarif beaucoup plus bas. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que les internautes sont scandalisés par ces pratiques et il faut être vigilant. Certains peuvent alors vendre des produits décrits comme miraculeux alors que les avantages ne sont pas escomptés. Des internautes ont pu acheter le fameux épilateur à sourcil qui semblait être révolutionnaire, mais il s’agissait en réalité d’un rasoir.

Votre Maddy Burciaga qui vend des produits Ali express en les faisant passer pour sa marque (Dropshipping) , les influenceurs nous bz la gueule sans problème pic.twitter.com/8A5oqZTmwH — cycy👹 (@RebaiCyrielle) November 6, 2020

De ce fait, renseignez-vous sur les marques avant de valider votre commande, regardez sur Google si vous trouvez des produits équivalents pour savoir si les prix sont intéressants. Lorsque ce sont des marques, pensez à surfer sur le site officiel de ces dernières notamment pour être certain que les tarifs sont réellement ceux attendus. La précaution est de mise surtout si vous suivez de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux. Si certains peuvent vous faire découvrir de vrais produits très sympathiques, d’autres ne s’attardent pas sur la qualité.

Les internautes ont même donné des pseudos à Maddy Burciaga et Benjamin Samat qui sont nommés BenjiExpress et MaddiExpress selon le site Star Mag.