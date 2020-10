Tempête Alex : Julien Doré veut organiser une collecte de fonds et porte un message fort !

View this post on Instagram

Quand est ce qu’on peut dire qu’on est réfugié climatique? À quel moment exactement? Cela n’arrive pas qu’à l’autre bout de la planète, pas qu’aux pauvres du tiers monde. On parle d’effondrement, je l’imaginais dans 10-15 ans. Là il est arrivé à la vitesse grand V, en une nuit, des gens, des ponts, des routes, des maisons, ont disparu. Emportés par les eaux, par une rivière magnifique transformée en torrent de boue qui a tout détruit sur son passage. Ma vallée merveilleuse, dévastée par une tempête. mon village extraordinaire de plus de 1000 ans, sans eau ni électricité, totalement coupée de monde, « une île sans accès par bateau ». Depuis hier, on sait que la seule façon de partir, c’est à pied, jusqu’à un train que le gouvernement supprime peu à peu depuis des années et qui finalement est notre seule chance, de partir, d’arriver, de recevoir des vivres qui sont ensuite apportés par helico. Lorsque les canalisations d’eau sautent, ça veut dire qu’on ne peut plus boire, se laver, cuisiner, nettoyer, tirer la chasse d’eau. Les légumineuses se trempent toute une nuit avant la cuisson, mais comment on fait quand on n’a pas assez d’eau pour ça? Lorsque le pilote qui électrifiait la vallée entière est tombé, il nous a contraints à vivre avec la lueur du jour, de 8h à 19h, si il fait beau. Et ça sera moins à mesure que les jours Passent puisque la luminosité décline avec l’arrivée de l’hiver. Plus rien ne fonctionne, du téléphone au chauffage. Chez nous on a déjà froid, car on n’a pas de cheminée. D’ailleurs, certains Qui ont une cheminée n’ont plus de bois de chauffage. Sans approvisionnement, on n’a plus de gaz donc on ne peut plus cuisiner chaud, alors qu’il commence à faire froid dans la montagne. Sans les antennes, on n’a plus de réseau téléphonique pour appeler, on ne parle même pas d’internet. Internet qui est indispensable pour 100% de mon travail, comme beaucoup d’autres. Je ne parle même pas des médicaments, des soins psychologiques requis par certains. 3 jours sans rien, et peu à peu les connexions qui se sont faites et apprendre qu’ailleurs, dans les villages voisins et amis, la situation est pire. Les jardins et le village {suite en commentaires}