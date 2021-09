Tendance automne 2021 : découvrez les tenues marquantes de la Fashion Week !

Jouant avec les matières et les couleurs, la Fashion Week vous propose des tenues tendance pour cet automne. Les fashionistas auront la possibilité de choisir entre une multitude de tenus allant des manteaux de grandes tailles, des vestes matelassées, aux robes moulantes. Vous aurez la possibilité de choisir votre pièce mode et la personnaliser pour sortir du lot.

Le cardigan au goût du jour

Très chic et raffiné, le cardigan permet de se tenir au chaud tout en étant confortablement vêtu. Ce pull en laine raffiné peut se porter comme un gilet ou encore servir de pull. Facile à enfiler il vous revient en fonction de la tenue que vous choisissez de la boutonner ou non. De plus, la mode vous propose de le porter à même la peau avec une jupe taille haute ou un pantalon pour être tendance.

Le tailleur composé

Le tailleur a toujours été une tenue raffinée que vous avez la possibilité d’arborer pour le travail ou encore pour un diner. Les modeuses pourront le porter cet automne en version unicolore, à rayure ou encore carrelé. Le tailleur tendance 2021 possède de grandes coupes larges vous donnant la sensation d’y flotter. Il s’accompagne de sneakers, d’un tee-shirt neutre et de grands colliers pour une allure à la fois décontracté et chic.

La maille tout confort

D’habitude utilisée pour les pulls, la maille est révolutionnée et devient un vêtement à part entière. Pour celles qui sont très frileuses et qui craignent la fraicheur automnale, il a été pensé pour vous.

Vous avez en effet la possibilité d’adopter un look maille en optant pour une robe longue, un petit top assorti à un short, une jupe et un croc-top, vous aurez largement le choix. Dans des teintes claires, dont la couleur vert feuille, le nude, la couleur crème, etc. rappelant l’automne, vous serez tendance pour la saison.

Le cuir intégral

Le cuir est un vêtement qui ne se démode jamais. En effet, Givenchy et Louis Vuitton lui redonnent davantage de valeur en jouant avec les différentes matières de cuir pour vous habiller des pieds à la tête.

Vous avez la possibilité d’agencer une veste en cuir et un pantalon, ou encore une veste à capuche, une robe en cuir et un par-dessus sans manche pour être à la fois baroque, rebelle et élégant dans un style futuriste.

Le blouson matelassé confortable

Ressemblant à la doudoune, ce manteau fournit toute la commodité nécessaire pour supporter la fraicheur de l’automnale et le froid hivernal. Il tient chaud tout en vous donnant un look assuré. Vous avez la possibilité de le porter en mi long ou en long selon la tenue qu’il vient sublimer. Vous pouvez y associer des bottes ou de longues chaussettes montantes pour plus de confort et pour être plus tendance.

Le manteau oversize

À une période marquée par le Street wear et le Confort Wear, les grands mentaux décontractés reviennent à la mode. Il vous fournit du confort et peuvent également se porter seule et faire office de robe avec des bottes ou des chaussettes longues. Comme vous pouvez le constater, vous avez plusieurs possibilités pour être tendance cet automne.