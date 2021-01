Tendance de la mode : ne faites pas l’impasse sur ces incroyables jeans, ils seront indispensables en 2021

En effet, en 2021, ce seront les jeans qui auront la cote chez les femmes, mais ces pantalons se déclinent sous plusieurs formes afin de mettre en valeur votre silhouette, et votre personnalité bien sûr. Il suffit également de prendre en compte les looks des stars pour savoir que ces pantalons auront la cote. Certaines références sont déjà bien présentes dans les dressings féminins, mais d’autres méritent votre attention.

Quels sont les jeans tendance de 2021 ?

Sur Pinterest, Instagram ou encore Facebook, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des jeans qu’il suffira d’adapter à vos humeurs et à vos envies. Par exemple, cherchez les looks de 2021 en vous basant sur les mannequins par exemple et les maisons de Haute Couture puisque vous aurez des idées pour vous habiller.

Le jean bicolore aura une place de choix, il peut être assez ample ou proche du corps, le choix sera selon vos envies .

. Dans les boutiques comme Mango, vous avez constaté que les jeans Mom ont une place de choix, ils auront alors la cote en 2021.

Pour un côté un peu plus ample, optez pour une version Mom avec des extrémités bouffantes.

Le jean Wide Leg aura aussi une vraie importance en 2021, il est assez large et se porte à merveille avec un look streetwear.

Vous n’êtes pas contraint de miser sur des pièces de créateurs, car les enseignes comme Kiabi, Mango ou encore Cache Cache sont clairement à la mode. Elles s’inspirent des tendances pour vous proposer des styles sympathiques qui s’adaptent aussi à votre morphologie. Vous pouvez même coupler les tendances en 2021 en choisissant un jean avec deux couleurs et en le prenant assez large au niveau des genoux sans, toutefois, prendre un jean évasé. Il faudra bien sûr des pièces assez fortes pour l’associer comme un pull cintré et des baskets colorées.

Vous l’avez donc compris, l’année 2021 sera rythmée par des jeans larges, et même Bootcut. Si, pendant de nombreuses années, le Slim et le Skinny ont largement eu une part importante dans le dressing des femmes, ils tirent leur révérence pour 2021 et ils laissent la place à des coupes beaucoup plus larges.

Comment porter un jean Mom ?

Vous avez désormais des jeans parfaitement en adéquation avec les tendances du moment, mais vous manquez d’idées pour les associer. Il faut souvent être simple au niveau des looks, car plus vous tenterez de miser sur des tendances, et plus le résultat sera désagréable. Le pantalon est donc la pièce maîtresse de votre style et il faut le mettre en valeur. Vous pouvez notamment le retrousser à l’extrémité si vous portez de belles chaussettes, vous aurez un look assez streetwear. Il sera parfait avec des bottines ou des mocassins, voire des sneakers. Pour le haut, le choix dépend de la saison.

Les manches bouffantes reviennent en force pour les pulls et les t-shirts, vous pourrez miser sur cette pièce ou encore un haut cintré pour mettre en valeur vos formes. Si le pantalon est sombre, la couleur sera la bienvenue au niveau des accessoires et des hauts. Par contre, s’il a des carreaux ou s’il est déjà coloré, choisissez des pièces sombres pour le reste de la tenue. Vous aurez ainsi un look moderne et harmonieux. Dans tous les cas, n’hésitez pas à faire des tests devant votre miroir en vous inspirant des célébrités qui travaillent souvent avec des stylistes. Cela devrait vous donner quelques idées sympathiques pour vos prochains achats.

Demandez aussi des conseils à un ou une amie, le regard extérieur est toujours le bienvenu.