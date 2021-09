Tendance mode automne-hiver 2021-2022 : le carré court est le style de coiffure qui revient à la mode !

Lorsqu’on parle de la mode, on met l’équivoque sur la coiffure également, qui peut être stylée, originale et fun. Pour l’automne-hiver 2021-2022, le style de coiffure qui est tendance et qui revient sur les podiums est la coupe carré court. Bien que cette coupe, soit moins populaire que son cousin éloigné le French Bob ou même le Tucked bod, elle fascine tout de même un grand nombre de personnes. Et cela, en occurrence les jeunes filles. Voici, donc quelques détails approfondis sur ce style des années 90 qui revient à la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Éleste Maroquinerie & Bijoux (@eleste.cuir)

Le carré court : style de coiffure pour l’automne 2021-2022

Le carré court, très présent sur le red carpet, est un style de coiffure qui reste ultra tendance pour l’automne-hiver 2021-2022. C’est la coupe de cheveux idéale et optimale pour révéler les traits du visage. Elle s’arrête souvent à la limite de la mâchoire ou à la limite des oreilles et est adaptée pour tout type de visage.

Cependant, il serait plus approprié d’opter plutôt pour un carré flou ou plongeant, lorsqu’il s’agit des visages ronds ou carrés. Même les célébrités en raffolent en occurrence Beyonce, Margot Robbie, Caroline Receveur, et plusieurs autres, qui l’ont déjà adopté.

Pour réussir une telle coupe, il faudrait beaucoup miser sur un bon coiffage. Il est donc important de ne pas trop couper, et cela, de façon nette.

Comment réussir à coiffer un carré court ?

Les carrés courts sont de plus en plus arborés par de nombreuses femmes et sont très faciles à faire. Pour réussir à les coiffer, il faudrait tout d’abord, mouiller les cheveux. Ensuite, il faudrait songer à les masser avec un produit coiffant tout comme un gel ou bien même une mousse. Et cela, sans omettre d’attacher les deux tiers des cheveux au moment où, vous les coiffer couche par couche. Disposez ensuite une mèche de vos cheveux autour d’une brosse ronde tout en la tournant progressivement dans l’objectif de les démêler.

Hormis cela, il faudrait placer le sèche-cheveu au niveau des racines tout en l’orientant vers le bas afin d’éviter de créer des frisotis. Sécher ensuite, les cheveux autour de la brosse jusqu’à la totalité de ceux qui sont détachés. Rattacher, les cheveux justes après, en libérant le second tiers de vos carrés. Il faudrait également, veiller à sécher chaque mèche, avant de passer à la prochaine étape, tout en relâchant la dernière couche de vos cheveux.

Enfin, il serait approprié de sécher à nouveau des mèches d’environ 5 cm en faisant usage de la brosse ronde. Et cela, en vous assurant de bien sécher tous les côtés de votre tête tout en pulvérisant un peu de laques. Idéal pour qu’ils tiennent bien en place.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie | Blogueuse Lifestyle (@melaniedhln)

Un carré court original : à entretenir

Pour obtenir un carré court et original, il est plus conseillé de jouer sur la texture des cheveux (le wet look ou l’effet curly, l’effet nu wave). Le principe du wet look, consiste à plaquer ses cheveux en arrière en se servant d’un gel, sur cheveu humide, afin de figer cet aspect mouillé. Elle est très simple, sophistiquée et a le vent en poupe.

Pour mieux entretenir, sa coupe carré court, il est plus conseillé, de se rendre régulièrement chez le coiffeur, pour de petites retouches ou de petites rectifications. L’idéal serait de le faire tous les deux mois.