Tendance mode de l’automne-hiver 2021-2022 : ces vêtements qui vous feront rajeunir

Déjà au milieu de l’été, les nouvelles tendances de la rentrée deviennent le sujet des inquiétudes. Un véritable casse-tête, car de nombreuses personnes se demandent si ce serait des vêtements chics et intemporels ou non. À cet effet, voici les cinq (5) modes automne-hiver 2021-2022 aperçues sur les podiums de référence.

Le cuir

Le cuir, très tendance, est toujours à la mode dans les défilés. Il se décline en différents types de vêtements : chaussures, vestes, jupes, pantalons ou encore robes. Même des surchemises, tops et bottes en cuir sont très souvent retrouvés sur les podiums et apportent une touche plus sexy au look. L’une des tendances cette année est l’association d’une pièce en cuir avec des accessoires ou un vêtement à frange. Quoi de plus beau !

Le jean

La saison automne-hiver 2021-2022 met en avant le jean qui n’a toujours pas dit son dernier mot, que ce soit en veste, en robe ou même en pantalon. En effet, les coupes de jeans tendance sont les plus prisées cet été.

Au nombre de celles-ci, nous avons : les coupes larges comme le jean loose, le bootcut qui est évasé en bas et moulant aux fesses. Il y a également wideleg (large au niveau des jambes), et le jean mom avec toute une variation au niveau des coloris.

Hormis cela, les jeans pour femme de cette saison sont entièrement inspirés des années 90. On y trouve cependant une préférence pour le jean bleu délavé plutôt que le jean bleu foncé. Toutefois, pour un côté fashion, stylé et tendance, il est possible de miser sur un total look jean : pantalon, veste en jean et chemise.

Pulls et jupes en grosse maille

Portée pour un confort total en toute circonstance, la maille est aussi mise en avant. Ceci, dans le but de favoriser l’apport en chaleur et pour être également à la pointe de la mode. Mais il y a toute une possibilité de choix basée sur la transparence, la maille sexy, la grosse maille et la maille chic et noble. En effet, les pulls en grosse maille, les jupes tailles hautes et longues, la robe pull en maille sont tous à l’honneur pour cette saison.

Les paillettes

Les paillettes, avec leurs touches brillantes, sont très séduisantes pour cette saison automne-hiver 2021-2022. Ces dernières se retrouvent très souvent sur les robes, jupes et tops. Un véritable coup de cœur donc, d’après les amateurs de paillettes.

En outre, une belle robe à paillettes et sequins, portée en journée, brille sous le soleil, ce qui charme davantage, pour le plus grand plaisir des yeux. Très idéales pour avoir un côté reine de la nuit, en plein jour, les paillettes procurent pour tous, un plaisir sans précédent.

La fausse-fourrure

La fourrure est moins appréciée sur les podiums depuis quelques années déjà. Pourtant, la fausse-fourrure semble trouver sa place progressivement. En effet, pour le respect des animaux, les manteaux conçus avec ces matières sont de plus en plus assumés sans aucun complexe. Et cela, parce que les fausses-fourrures sont douces et tout aussi belles. Même les fausses-fourrures XXL sont proposées pour un look plus chic.