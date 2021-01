Tendances de la mode : celles qui vont cartonner en 2021 sont déjà connues et vous allez adorer !

Il est désormais l’heure de faire un peu de ménage dans votre dressing afin de proposer rapidement des tenues qui respecteront toutes les tendances. Si vous avez besoin d’inspiration, il est sans doute judicieux de vous concentrer sur les magazines et les tutoriels dévoilés sur YouTube. Certaines tendances qui prendront de l’ampleur en 2021 sont déjà au rendez-vous et vous pourrez ainsi exprimer votre personnalité sans aucune difficulté.

Les meilleures tendances de demain

Comme vous le savez, le monde de la mode ne cesse d’évoluer au fil des années afin de satisfaire pleinement tous les profils. Que vous soyez une femme ou un homme, vous serez sans doute attiré par les défilés des maisons de couture puisqu’elles dévoilent souvent les prochaines tendances. Celles qui seront au rendez-vous en 2021 ont bien sûr été présentées il y a quelques semaines malgré la crise sanitaire.

La fausse fourrure a bien sûr une place de choix dans votre dressing, elle permet à toutes les tenues d’être sublimées .

. Les imprimés ont toujours autant la cote et ce sont les animaux qui sont au rendez-vous.

Alors que l’année 2020 a été quelque peu chaotique, il faut de la couleur dans nos journées et le rose sera très tendance.

Dès que les températures pourront descendre un peu, il sera judicieux d’adopter des tenues transparentes pour dévoiler de beaux sous-vêtements.

Depuis quelques années, les tenues sportives ont la cote et elles deviennent de plus en plus élégantes et raffinées pour les hommes et les femmes.

Ces pantalons de jogging par exemple sont transformés et vous pouvez les associer sans aucune difficulté à des vestes de tailleur, des chemises, et même des souliers cirés, voire des bottines. Parmi les tendances de 2021, vous aurez aussi le noir qui aura une place de choix en été et il suffira de l’associer à une teinte très voyante pour jongler avec les contrastes. En regardant les défilés, vous avez sans doute pu croiser l’allure disco qui mérite votre attention, mais cette tendance de 2021 ne devrait pas combler toutes les attentes. Si vous souhaitez vous démarquer au cours de l’année, nous vous conseillons les manches bouffantes qui sont tout de même assez spéciales.

Le minimaliste revient en force dans la mode

Comme c’est le cas pour les tendances de la décoration, les lignes épurées rencontrent un vrai engouement. C’est donc aussi envisageable pour les vêtements puisque le minimaliste aura une place de choix dans tous les dressings féminins et masculins. Il faudra des pièces simples, et même classiques que vous pourrez associer très aisément à toutes les tenues. Par contre, pour le printemps et l’été 2021, ce seront les couleurs un peu voyantes qui auront la cote. Cela permet d’adopter des vêtements simples, mais ils se démarquent tout de même avec des tons renversants qui ne devraient pas vous laisser totalement indifférent.

Les imprimés avaient la cote en hiver, ce sera aussi le cas en été avec les shorts et surtout les robes. Vous connaissez désormais les tendances de 2021, mais il suffit de se rendre dans les commerces pour découvrir les nouveautés. Comme vous le savez, les enseignes dans le prêt-à-porter s’inspirent forcément des défilés de la haute couture pour vous proposer des vêtements abordables qui sont parfaitement dans l’air du temps. Il y a également les tenues traditionnelles qui fonctionnent toujours autant, le but premier consiste à exprimer pleinement votre personnalité.

N’hésitez pas à multiplier les tests dans les magasins et vous serez comblé par les associations très vitaminées. Un peu de pep’s ne devrait pas vous faire de mal.