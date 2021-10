Tendances : les trenchs qui vont faire fureur pour la saison automne-hiver 2021-2022 !

Adopter en toute saison un style vestimentaire attrayant nécessite d’être à tout moment à la recherche des nouvelles tendances en matière d’habillement. Pour votre look d’hiver, vous avez donc certainement déjà été séduit par les nouveaux modèles de trenchs qui à coup sûr vont rendre originales toutes les combinaisons de vêtements de votre garde-robe. C’est l’attraction principale en matière de mode chez les femmes en ce début de période hivernale.

Le modèle trench en jean

De par son design unique, le trench en jean continue de jouir de la convoitise des femmes en quête d’un style branché et utilitaire. Les différentes nuances de bleu et de noir qu’offre ce modèle sont donc à nouveau très attractives sur le marché en raison notamment de leur facilité à s’adapter à toutes les combinaisons de vêtements possibles.

Ainsi, le trench jean peut être accompagné d’un pantalon en jean et d’un t-shirt si vous voulez opter pour le genre décontracté. Vous pouvez également le porter sur une mini-robe ou en dessus d’une jupe pour une apparence sensuelle et élégante. On peut également évoquer au niveau de ce modèle de trench sa capacité à protéger efficacement contre le froid. Un critère d’achat également non négligeable pour les désireux de style et de confort optimal.

Le modèle de trench kaki

La couleur kaki est sans aucun doute l’une des couleurs les plus associées à ce type de vêtement. Une tendance qui ne change pas malgré le temps et qui aujourd’hui permet de découvrir une nouvelle gamme de trenchs kaki adaptés à tous les goûts vestimentaires et à toutes les silhouettes.

Dans un premier temps, vous aurez à choisir la taille de votre modèle de trench kaki qui peut soit être court pour mieux mettre en valeur votre haut ou encore le modèle long qui garantit une élégance des épaules aux pieds.

Dans un second temps, vous avez aussi désormais le choix entre différentes teintes kaki qui conviennent parfaitement aux styles trench serré pour mieux coller à votre silhouette ou oversize pour un design plus charmant.

Le modèle de trench couleur noire

Autrefois peu prisée, la version sombre des modèles trenchs est aujourd’hui de plus en plus adoptée pour un look des plus fascinants. D’une part, il peut être un modèle assez intéressant pour harmoniser son style avec ses traits physiques lorsqu’on est brune par exemple ou apporter un contraste élégant lorsqu’on est blonde ou rousse.

D’autre part, il peut également permettre d’obtenir un look excitant s’il est accompagné d’autres accessoires comme un pantalon en jean et des paires de bottes santiags de couleur marron. De quoi braquer tous les regards sur vous à l’occasion de vos balades en ville.

Les trenchs en couleurs vives comme le rouge et le vert

Ces modèles de trenchs généralement portés par les célébrités du monde du divertissement conviennent à des évènements festifs entre amis. Des occasions privilégiées pour vous offrir une apparence des plus captivantes, avec ces assortiments vestimentaires qui sauront parfaitement dessiner les contours de vos courbes. Pour ce faire, les modèles de trenchs rouge et vert, courts et à ficelles pour mieux faire ressortir la taille au niveau des hanches sont les plus recommandées.