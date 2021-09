Tendances mode 2021 – 2022 : la jupe revient en force dès cet automne et vous allez l’adorer !

C’est une nouvelle surprise assez dingue que l’on a pu apprendre récemment en se basant sur les toutes dernières collections de créateurs et sur les dernières annonces des grandes marques sur les réseaux sociaux : il se pourrait bien que la jupe fasse son très grand retour et devrait faire plaisir à bon nombre de femmes qui avaient pu la bouder pendant plusieurs années. Mais à l’heure où la mode ne cesse de changer de jour en jour, on peut dire que les femmes vont pouvoir ressortir certaines anciennes jupes qu’elles avaient pu ranger bien loin dans leur dressing !

Avec certaines tendances qui peuvent être assez surprenantes, on peut dire que cette toute nouvelle rentrée pas comme les autres va faire beaucoup de bruit : on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu entendre des français et des françaises se plaindre par ailleurs des dernières tendances qu’ils n’estiment pas à la hauteur de leurs espérances. Avec même certaines marques de luxe qui ont été violemment critiquées sur les réseaux sociaux et dans la presse par les spécialistes, on peut dire que même les plus petits créateurs ont désormais leur chance…

Mais si on ne cesse de parler de la jupe pour revenir en force dans les prochaines semaines, en réalité cela n’a vraiment rien d’un hasard. Comme peut le dire le proverbe, la mode est un éternel recommencement et on ne compte plus le nombre de fois où les femmes ont pu ressortir de vieux vêtements qu’elles mettaient il y a de cela plusieurs années en arrière. On a pu le constater notamment avec ce grand retour à la mode des années 90 qui ne cesse de faire parler de lui. Toutefois, avec des jupes toutes plus dingues que les autres dans les dernières tendances, cela se comprend parfaitement !

Quels sont les meilleurs modèles de jupes pour la saison automne hiver ?

Si comme de plus en plus de femmes, vous avez donc décidé de vous lancer dans une toute nouvelle collection de jupes, ou que vous avez plutôt décidé de ressortir vos anciens modèles, et bien vous allez être aux anges, car les dernières tendances ne cessent de faire de plus en plus de bruit !

La jupe « midi »

Vous connaissez très probablement la jupe midi, car il s’agit purement et simplement de la jupe longue ! Avec son look imparable, il se trouve que la jupe longue va pouvoir vous permettre de varier les plaisirs avec certaines jupes très branchées. Avec notamment des couleurs très vives, c’est le meilleur moyen pour vous de prolonger l’été !

La jupe boutonnée

Étant adaptée à toutes les morphologies de femmes, il se trouve que la jupe boutonnée ne cesse de faire de plus en plus de bruit. En effet, pour certaines femmes, elle rappelle l’époque des chanteuses yéyé qui étaient très populaires il y a de cela plusieurs décennies. Pour les plus jeunes, c’est un moyen de trouver une nouvelle tendance, avec notamment certaines jupes en daim ou en velours que vous allez adorer !

La mini-jupe

Si la mini-jupe est bien plus populaire en été qu’en automne ou qu’en hiver, il se trouve que cette dernière est encore dans la tendance actuellement, au moins pour les mois de septembre et d’octobre ! Avec une météo plutôt chaleureuse pendant quelques semaines, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir et ainsi utiliser des couleurs qui correspondent un peu plus à l’automne, comme par exemple le bleu marine, le beige, ou encore la couleur camel.