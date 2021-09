Tendances mode rentrée 2021 : tout ce que vous devez savoir après 40 ans

Avec cette nouvelle rentrée du mois de septembre qui ne se passe vraiment pas comme prévu, personne n’aurait pu penser une seule seconde que de nouvelles tendances allaient pouvoir émerger de la sorte. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu voir que les françaises et les français ont pu chercher des conseils pour pouvoir s’habiller un peu mieux et éviter de faire des faux pas, comme on peut malheureusement le voir assez régulièrement sur les réseaux sociaux. À l’heure où certains français peuvent chercher des conseils partout dans les magazines ou encore sur le web, il est difficile d’être sûr et certain de faire le bon choix.

En effet, il n’est pas rare de voir maintenant certaines très grandes marques proposer de nouveaux vêtements exclusifs : si ces derniers peuvent faire un très gros carton à leur sortie, cela peut parfois tourner au vinaigre quand on voit que les tendances ne cessent de bouger de jour en jour. De plus, avec la tendance des années 90 qui revient en force depuis maintenant quelques mois, c’est un très gros choc de génération qui peut s’opérer depuis maintenant un certain temps, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que les hommes et les femmes plutôt jeunes n’hésitent plus du tout à s’habiller de façon décontractée qui rappelle la mode de ces vingt dernières années, on peut voir que ce n’est pas le cas pour les quarantenaires par exemple, mais est-ce nécessaire ?

Pour le savoir, nous avons voulu dénicher les dernières tendances pour pouvoir vous habiller de façon convenable si vous avez plus de 40 ans, et vous n’avez clairement pas été déçus du résultat qui est plutôt surprenant !

Ces vêtements peuvent être portés à 40 ans et sont encore très populaires

En choisissant les vêtements qui suivent, vous allez adorer vous habiller chaque jour et ainsi porter des vêtements qui restent vraiment dans la mode actuelle. Plus besoin de faire les magasins ni de lire plus de conseils partout sur le web, on vous raconte tout !

Le pantalon à pinces

Si pendant des années, le pantalon à pinces n’avait vraiment pas la côte, on peut clairement constater son grand retour dans la mode féminine. Avec des couleurs assez denses, ce vêtement pas comme les autres peut séduire de plus en plus de femmes, d’autant plus qu’il se marie très bien avec un sac à main baguette ou hobo.

Le jean blanc

Véritable institution, le jean blanc peut se porter aussi bien en été qu’en automne ou en hiver, alors en choisissant ce vêtement vous pourrez être sûr de ne pas faire de mauvais choix !

La veste en cuir

En choisissant une veste ou bien une chemise en cuir, vous allez pouvoir profiter de l’automne et de l’hiver bien plus facilement. En effet, avec des mois de septembre et d’octobre qui sont couverts par certains endroits, c’est un vêtement que vous pourrez porter avec un jean ou un pantalon en coton.

Les slingbacks

Inconnus par les personnes plus âgées, les slingbacks ont pourtant fait leur première apparition en 1957 ! Avec des chaussures comme celles-ci, vous allez pouvoir même bénéficier d’une silhouette plus fine, ce qui est parfait pour pouvoir éliminer les kilos que vous avez pu prendre en trop cet été !

La veste à manches ballon en denim

Très tendances depuis maintenant quelques années, la veste à manches ballon en denim fait son grand retour, et vous allez pouvoir la porter tout l’hiver, notamment avec un pantalon assorti pour donner encore plus d’effet à cette dernière !