Tendances 2021 pour la coiffure : voici les 7 astuces à couper le souffle, vous pourrez changer de tête !

Dans quelques jours, nous changeons enfin d’année. Il est alors l’heure de prendre soin de votre chevelure et bien sûr d’envisager une nouvelle coupe pour profiter pleinement des prochains mois.

Mais encore faut-il que notre chevelure elle aussi, parvienne à passer le cap, tout en respectant les tendances du moment !

Nous avons sélectionné pour vous les coupes, ainsi que les styles, qui seront les plus en vogue tout au long de 2021.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner celle qui vous ira comme un gant, et qui vous suivra de janvier à décembre !

Le carré strict : ultra chic, pour tous les âges

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carré Court (@shortbob.hairstyle)

Vous avez envie de tout couper, mais vous ne savez pas quelle coupe adopter ? Nous vous recommandons le carré strict, graphique à souhait, qui vous sublimera sans le moindre doute ! Avec ou sans frange, raie au milieu ou sur le côté, à vous de choisir.

Attention, cette coupe est plutôt à recommander aux personnes ayant un visage ovale, ou un peu oblong.

Les visages ronds sont plutôt valorisés par des coupes plus longues, qui permettront de compenser cette caractéristique.

Le dégradé : de retour pour notre plus grand plaisir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 쏘니아윤 미용실(Hair stylist) (@yoonsonia9942)

Si l’on avait abandonné le dégradé ces dernières années (depuis le début des années 2010), le voici de retour en force ! Et le style qui aura le plus de succès dans ce type de coiffure en 2021, c’est la coupe shag. Très à la mode dans les années 70, elle comporte une frange rideau, et des longueurs bien dégradées, qui apportent un petit côté sauvage au look. À faire réaliser par un coiffeur aguerri de préférence, de manière à éviter de se retrouver avec des « escaliers » !

Le bandeau foulard : assurément bohème et toujours tendance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Vous avez quelques foulards dans votre garde-robe ? Cela tombe bien, vous risquez de les utiliser tout au long de l’année 2021, pour réaliser une sublime coiffure. Il se porte cette année comme un bandeau, proche du front, pourquoi pas aussi intégré à une natte, et il rappelle lui aussi nos douces années 70. Il est idéal pour accompagner une belle robe bohème, à l’instar de toutes celles qui dorment dans notre dressing, et que l’on se réjouit de porter à nouveau au printemps prochain.

La frange : tous les styles sont possibles !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw)

Votre coupe vous semble un peu triste, mais vous n’avez pas particulièrement envie de changer de longueur ? Sachez que la frange est à nouveau dans l’air du temps, petites veinardes ! L’avantage, c’est qu’elle apporte du peps à un look un peu trop sage. Vous apprécierez également le fait qu’on puisse la porter courte, droite, longue ou en rideau cette année, de quoi retrouver de l’inspiration pour se coiffer, assurément.

Qui plus est, on trouve des tutoriels sur le web pour apprendre à la couper seule, ce qui nous évitera de repasser chez le coiffeur toutes les trois semaines. Une frange tendance, c’est avant tout une frange bien entretenue, donc à vos ciseaux !