TENET bat des records malgré le Covid-19 : le film explose les compteurs et obtient le meilleur démarrage de l’année !

Depuis le début de l’année 2020, toutes les salles de cinéma traversent une période critique. La majorité des nombreux films sortis durant cette année n’ont pas connu le succès qu’on attendait d’eux et pour cause, la pandémie du coronavirus. Toutefois, TENET, le nouveau film de Christopher Nolan a fait mouche et a pu tirer son épingle du jeu. Un succès qui redonne un peu de souffle au monde du cinéma qui est déjà en pleine crise. Apprenez-en plus dans la suite de cet article.

TENET, un succès fulgurant !

Il faut reconnaître que le film TENET, était très attendu. Les fans étaient particulièrement impatients surtout à cause des nombreux reports. Ce chef-d’œuvre est finalement sorti le 26 août dernier et a connu un succès des plus effarants. Il a fait renaître l’espoir dans le cœur de tous les acteurs du monde cinématographique.

J'ai vu #Tenet aujourd'hui. J'ai rarement été aussi subjuguée par un film au cinéma, l'immersion est totale à tel point qu'en sortant dans le monde "réel" on s'attend à voir des gens marcher en inversé. Film incroyable, acteurs géniaux et musique sublime! pic.twitter.com/M2f8RddJcq — Sarah (@Joy_Sarah_) August 27, 2020

En effet, TENET a obtenu le meilleur démarrage en salles de cette année, à l’issue de son premier weekend d’exploitation. En cinq jours seulement, ce film a séduit le nombre astronomique de 809.601 spectateurs, dont 111.000 lors des avant-premières. Un chiffre qui restera bien gravé dans les annales de cette année particulièrement éprouvante. TENET totalise 689.256 entrées, hors avant-premières. On ne peut pas encore dire que ce film a sauvé le cinéma, mais les producteurs ont vu juste en y plaçant leurs espoirs.

Il faut dire que ces excellents chiffres obtenus par le film TENET sont de loin les meilleurs depuis le déconfinement. Malgré la pandémie du coronavirus, il a obtenu plus d’entrées que le film Interstellar sorti en 2014. Ce dernier a obtenu 650.000 spectateurs. Même si Dunkerque a fait mieux avec ses 708.000 spectateurs, il n’aura pas atteint le niveau du dernier film de Christopher Nolan.

Depuis sa sortie la semaine dernière, TENET a déjà engrangé la somme de 53 millions de dollars dans 70 pays, et ce chiffre est toujours en train de grimper. Le weekend prochain, il sortira en Chine, aux États-Unis et en Russie. Avec son budget qui est estimé à plus de 200 millions de dollars, ses prochaines perspectives présagent une très bonne rentabilité.

Entendu au cinéma : – Je crois que j’ai compris TENET… du coup, je pense que je l’ai pas compris. — Entendu Quelque Part (@EntenduQlqPart) September 3, 2020

Un film époustouflant !

Le trailer de ce fil met en exergue deux acteurs, Robert Pattinson et John David Washington, le fils du célèbre acteur Denzel Washington. Il a été tourné dans sept pays différents. C’est un film d’espionnage qui s’apparente beaucoup aux James Bond. TENET montre les périples d’un agent secret chargé d’arrêter une Troisième Guerre mondiale.

C’est le mélange parfait entre espionnage et science-fiction. Dans le rôle d’agent secret qu’incarne John David Washington, il va devoir se familiariser avec une technologie futuriste d’inversion du temps afin de sauver l’humanité d’une terrible menace.

Qui est Christopher Nolan ?

Né le 30 juillet 1970 à Londres au Royaume-Uni, Christopher Nolan est un réalisateur, scénariste, producteur et monteur. Il se fait connaître grâce à plusieurs films notables dont Memento, The Dark night (la trilogie), Inception, Interstellar, Dunkerque et son tout dernier film TENET qui est actuellement en train de faire fureur au cinéma.

#TeneT Les rigolos qui sortent de la salle de cinéma avec leur masque en reculant arrêtez ça tout de suite ! Sinon les gens vont rester à leur place et croire que le film va redémarrer depuis la fin. — Nebiotar Lasm (@Benoit_Marsal) August 28, 2020

Il a écrit la majorité de ses films avec son frère cadet Jonathan Nolan. Son talent lui a valu l’obtention de plusieurs prix dont cinq nominations aux Oscars du cinéma. Christopher Nolan a même été nommé commandeur de l’ordre de l’Empire britannique par la reine d’Angleterre Élisabeth II en 2019 pour services rendus aux arts cinématographiques. Il est aujourd’hui père de quatre enfants issus de son mariage avec Emma Thomas : Magnus, Oliver, Savannah et Rory.