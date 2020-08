Tenet : le dernier film de Christopher Nolan ressemble étrangement aux James Bond, est-ce une coïncidence ?

Si ce réalisateur des films « Inception » et « Interstellar » voulait se faire remarquer par celle à qui on doit les James Bond, Christopher Nolan n’aurait pas pu faire mieux !

Christopher Nolan voudrait-il se faire remarquer par Barbara Broccoli ?

Le nouveau long métrage de ce producteur : « Tenet », est idéal pour compléter son CV et nous prouver à tous qu’il est digne de diriger les futurs œuvres d’art du septième art. Outre son penchant pour le temps, celui que l’on surnomme le « métaphysicien d’Hollywood » s’attaque maintenant aux « spy movie ». Il va associer sa petite obsession temporelle avec des actions digne de James Bond.

«Tenet» de Christopher Nolan est un spectacle extraordinaire qui devrait fédérer sans l’ombre d’un doute. Et sa vision en IMAX est un argument supplémentaire en faveur de la supériorité incontestable de l’expérience cinéma en salle (par @GerardDelorme)https://t.co/7r4GgFY3vq — CHAOS (@sicksadchaos) August 25, 2020

Tenet est un doux mélange entre espionnage et science-fiction. A part ses éléments imaginaires, ce blockbuster du Covid-19 possède aussi tous les ingrédients nécessaires pour la franchise 007. Comme dans James Bond, le personnage principal est un espion américain. Il y a aussi un personnage comme on les aime : un méchant avec un fort accent russe. On y retrouve également la James bond girl un peu froide et très belle qu’il faut à tout prix sauver.

Tout comme dans James bond, la scène d’ouverture est pleine d’action qui captive instantanément l’attention et les sens des spectateurs. Le héros explore aussi un univers mondialisé, en changeant de pays dans toutes les séquences. Comme dans presque tous les films d’espionnage, le méchant veut dominer le monde ou tout simplement le détruire. Il est aussi en possession d’une petite armée de sous-fifres et d’un yacht de luxe ahurissant. Les gardes robes des personnages sont tous aussi impressionnantes. Quant aux lieux où l’on a tournés les scènes, Christopher Nolan s’est vraiment surpassé en cherchant des endroits à la fois modernes et architecturaux.

Las primeras críticas de 'Tenet' de Christopher Nolan coinciden: un argumento más que confuso https://t.co/RNMWzXJ9KT a través de @marca — LIBERTADOR ® (@LECV412) August 25, 2020

Un petit brief de la vie de ce réalisateur d’Hollywood

Christopher Edward Nolan est un réalisateur, scénariste et producteur de film britannico-américain. Il est né le 30 juin 1970 à Westminster, en Angleterre. Son père Brendan James Nolan qui est directeur de publicité est Britannique. Quant à sa mère, Christina Jensen, c’est une américaine. Elle a été agent de bord, puis professeur d’anglais. Il partage son enfance entre Chicago et Londres. Il a un frère aîné Mathew et un cadet Jonathan qui lui, est aussi réalisateur.

A l’âge de sept ans, il commence à faire des films en empruntant la caméra super 8 de son père. C’est un grand fan de « Star Wars ». Depuis ses onze ans, Christopher ne veut qu’une chose : devenir un réalisateur professionnel. Il étudie au « Haileyburry and Imperial service college » dans le Hertfordshire, puis se consacre à la littérature anglaise au « University College » de Londres.

C’est en 1998 que Nola va réaliser son premier long métrage intitulé « Following » qu’il finance avec quelques-uns de ses amis. Le succès de ce premier film va lui permettre d’entreprendre un projet plus audacieux « Memento ». C’est son frère Jonathan qui va lancer l’idée de « Memento mori » pendant un de leurs voyages à Chicago. Le fait de tourner des scènes avec quelques amis puis, passer à la tête d’une centaine de personnes a été le plus grand saut jamais réalisé par ce réalisateur.

Au début de l’année 2003, Nola a approché « Warner Bros » pour proposer une idée innovante sur l’histoire de « Batman ». Le film « Batman Begins » fut un succès commercial et critique. C’était le plus impressionnant projet que Nolan ait entreprit depuis que sa carrière a commencé. De ses 19 ans à ce jour, Christopher Nolan est toujours avec sa compagne et épouse Emma Thomas et ont quatre enfants. Actuellement, ils ont aussi leur propre maison de production « Syncopy Films ».