« Tenet » enfin en France, le nouveau blockbuster tant attendu de Christopher Nolan

Ces derniers n’auront en effet plus à attendre très longtemps avant de pouvoir profiter de ce chef d’oeuvre !

La France et 70 pays avant les Etats-Unis !

Cette fois-ci, la France comme le reste du monde d’ailleurs, va avoir droit à une projection en salle avant les « States ». Une décision qui correspond aux mesures prises par les USA actuellement sur la reprise économique suite au COVID 19. En effet, la plupart des salles de projection sont fermées, ce que l’on comprend en vue de se relever rapidement à la suite cette crise. A ajouter le fait qu’Hollywood souhaite que le film soit projeté à la même date à l’intérieur du territoire national et par la même occasion éviter le risque de piratage.

Les fans de films à grand budget vivants aux Etats-Unis vont tout de même pouvoir profiter d’une diffusion sous contrôle dans quelques villes préalablement choisies dès le 3 septembre. Aucune information reçue jusqu’à maintenant pour la Chine. Globalement, il faut s’attendre à une même disposition aux prochaines sorties d’autres « blockbusters » réalisés par des studios hollywoodiens.

Une diffusion en faveur des salles de projection à l’arrêt

En réponse à la diminution énorme de la fréquentation des salles de cinéma, on assiste à une diffusion exceptionnelle pour les « blockbusters ». A noter que cette année, on a enregistré dix fois moins d’entrée que l’année précédente dans le secteur. On peut dire qu’il s’agit là d’une occasion qui nous remet plus ou moins les habitudes cinématographiques de grands fans et également une chance de profiter des effets qu’on attend d’un « blockbuster » digne de ce nom.

On notera tout de même des enseignes qui ont décidé de ne pas ouvrir leur porte durant tout le mois d’août suite à des ouvertures à perte.

Un synopsis intriguant comme on les aime !

Un vrai tour de montagne russe dans le monde de l’espionnage. C’est auprès de Jack Cutmore-Scott, de John David Washington et du charismatique Robert Pattinson qu’on va pouvoir profiter de différentes scènes centrées sur l’univers mythique d’un espion international.

Le protagoniste, un agent secret muni d’un seul mot « Tenet », va essayer d’empêcher la Troisième Guerre Mondiale par le biais de l’inversion temporelle.

Le distributeur Warner Bros a diffusé un premier trailer le 19 décembre 2019 . A en résumé par les critiques, il y a peu d’éléments de différenciation par rapport au deuxième teaser diffusé 5 mois plus tard.

All I have for you is a word. #TENET coming to theaters. pic.twitter.com/tq5qE6sEXj — TENET (@TENETFilm) May 22, 2020

Des scènes à la hauteur d’un « blockbuster » !

On attend beaucoup de cette nouvelle réalisation du fameux Christopher Nolan qui de par le passé a fait couler pas mal d’ancre sur ses réalisations. Fidèle à lui-même, on reconnait bien aux premières images une mise en situation très réaliste où l’on part en voyage dans un univers multidimensionnel. Des musiques à couper le souffle, des effets inoubliables, une immersion totale pour se perdre dans un autre monde… On en attendrait pas moins du onzième long métrage du réalisateur.

Comme à l’accoutumé, notre producteur adoré ne fait jamais les choses à moitié ! On va pouvoir se délecter d’une scène où on peut voir un vrai Boeing 747 se crasher ! Oui, un vrai avion acheté pour l’occasion pour rendre la scène de fin plus fun et réaliste que jamais.

C’est un des détails qui expliquent bien le budget utilisé dans ce film, qui toujours selon « Warner », atteindrait les 200 millions d’Euros.