Tesla annonce un nouveau modèle de voiture beaucoup moins chère et avec une grande autonomie !

Elon Musk adopte une stratégie judicieuse pour bien vendre

Pour enrichir sa gamme de voiture, la marque Tesla a su proposer des modèles toujours plus intéressants les uns que les autres. Parmi les modèles de sa gamme, le Cybertruck et le Model X font partie des plus performants. La réussite de la marque repose sur la stratégie d’Elon Musk : vendre des modèles haut de gamme à prix élevé pour pouvoir produire des modèles de voiture plus accessible au grand public. Les bénéfices de ces ventes vont lui permettre de rassembler un budget pour sortir une voiture moins chère.

Parmi ces voitures plus ou moins onéreuses sont citées les fameux Model S et Model X. La berline Model S version Grande Autonomie étant sortie en premier, elle coûte aujourd’hui un peu moins de 84 000 €. En ce qui concerne le Model X, il coûte un peu moins de 90 000 €. Pour vendre rapidement ces deux modèles, Elon Musk, propriétaire de la firme, a décidé de baisser les prix. Cette stratégie a très vite porté ses fruits puisque depuis cette réduction de prix, Tesla a de plus en plus d’acheteurs pour ces modèles.

Malgré cette initiative, la marque reçoit encore des remarques selon lesquelles ses voitures sont onéreuses. Bien évidemment, comme tout homme d’affaires raisonnable, Elon Musk prend en compte ces critiques et décide d’instaurer un changement radical sur le prix de ses voitures. Selon lui, rendre ses voitures plus abordables est le meilleur moyen de fidéliser ses clients et de générer plus de vente.

Selon les fondateurs de Tesla, la meilleure option pour rehausser le nom de la marque est la production d’un nouveau modèle de voiture à un très bon prix. Il faut dire que les responsables de la marque n’ont pas perdu de temps, ils ont très rapidement décidé de mettre ce projet en œuvre.

Une nouvelle voiture entrée de gamme portant le nom Model 2

Pour répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, la marque Tesla concocte un nouveau modèle de voiture appelé ‘Tesla Model 2’. Il s’agit, selon Elon Musk, d’une voiture légèrement plus petite comparée à ses prédécesseurs. Jusqu’à présent, personne ne sait à quoi va ressembler cette nouvelle voiture de Tesla qui fait déjà tant parler d’elle. Toujours selon les responsables de Tesla, il s’agira très certainement d’une compacte ou d’une citadine.

Ce nouveau modèle d’entrée de gamme sera beaucoup moins cher que le Model X, le Model Y ou encore le Cybertruck. Ainsi, il sera accessible à toutes les bourses. Cependant, en comparaison avec les autres voitures de la gamme, ce modèle-ci sera moins avancé, ce qui explique son coût. En ce qui concerne son design, il pourrait être inspiré du Model 3. Tesla va sûrement ajouter une touche d’originalité à cette nouvelle voiture électrique afin de satisfaire au mieux ses clients.

Selon les rumeurs, Tesla Model 2 sera la première production allemande de la marque. Effectivement, il parait que ce nouveau modèle sera fabriqué au sein de Gigafactory, une usine sise à Berlin, qui est encore en cours de construction. D’ailleurs, Elon Musk a affirmé dans un Tweet que l’assemblage de ce nouveau modèle de voiture se fera en Europe. Le marché Européen sera donc priorisé à la sortie du Model 2 Tesla.

Jusqu’à ce jour, malgré que les rumeurs concernant le Model 2 de Tesla font déjà le tour de la toile, les propos d’Elon Musk restent vagues. Il n’a effectivement pas encore fait d’annonce officielle sur ce sujet. Toutefois, ces sous-entendus laissent croire que le projet de réalisation de cette voiture tant attendue sera concrétisé dans un futur proche.