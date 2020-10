TF1 : Voici les infos sur la nouvelle série « Ici tout commence »… Date de diffusion, scénario… On vous dit tout !

Ici tout commence est l’intitulé de la nouvelle série que les téléspectateurs découvriront bientôt. Alors que la date de diffusion était inconnue jusqu’alors, on en sait un peu plus, et la bande annonce vient éclairer également sur le scénario de la série.

Que retenir de la nouvelle série « Ici tout commence » ?

La date et l’heure de diffusion sont enfin révélées, et c’est le 2 novembre 2020 à 18h50, que TF1 diffusera le 1er épisode de la série tant attendue, Ici tout commence. Cela se passera à l’institut Auguste Armand, puisque la série est en réalité un spin-off « culinaire » de la série Demain nous appartient.

En effet, pour cette nouvelle série qui a été créée par Eric Führer, Coline Assous et Othman Mahfoud, il s’agira d’une suite aux événements qui se sont déroulés dans Demain nous appartient, principalement pour Rose, Maxime, et Antoine. Aussi, même si tous les personnages du précédent feuilleton ne seront pas de la partie, il y aura quand même Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal, ou encore Vanessa Demouy. Ces acteurs continueront d’interpréter le même rôle que dans Demain nous appartient.

La bande annonce de cette nouvelle série vient d’être dévoilée par TF1, et le scénario est plutôt original, et n’a rien à voir avec le feuilleton duquel il est dérivé. Les téléspectateurs pourront suivre les aventures de Maxime Delcourt, qui s’annoncent déjà pleines de surprises et de rebondissements.

Il est prévu que la série Ici tout commence soit toujours diffusée sur TF1, avant Demain nous appartient, et ce sera également du lundi au vendredi. Des personnages clés de Demain nous appartient se retrouveront comme annoncé plus haut dans Ici tout commence.

De ce fait, le casting regroupe Bruno Putzulu (Guillaume Devaut), Rebecca Benhamou (Célia Gaissac), Catherine Marchal (Claire Guinot), Julie Sassoust (Anaïs Grimbert), Agustín Galiana (Lisandro Inesta), Azize Diabaté (Enzo Lopez), Terence Telle (Gaëtan Rivière), et bien d’autres. Pour les découvrir dans leurs nouvelles aventures, c’est donc dans quelques jours. Notons que le générique de cette nouvelle série est de Gims.

Ici tout commence : de quoi parle la série ?

Pour résumer un peu, tout commence lorsque Maxime, amoureux de Salomé (Aurélie Pons), décide de passer le concours pour entrer à l’institut Auguste Armand. En passant, Salomé est l’une des élèves les plus douées de cet établissement culinaire.

Maxime prend alors goût pour la cuisine de prestige, prêt à apprendre et à faire ses preuves aux cotés de Salomé. Toutefois, alors qu’ils se retrouvent pour le premier jour de la rentrée, la jeune femme se montre très distante envers lui. Une attitude qui ne cadre pas avec son comportement à Sète, puisqu’elle lui avait donné l’impression que l’attirance qu’il ressentait envers elle était réciproque.

Dans le 1er épisode de la série, le directeur de l’établissement, Auguste Armand (Francis Huster), se montre bien fier des travaux réalisés dans l’école pour la moderniser et la restructurer. Antoine Myriel est alors engagé comme proviseur. Rappelons que ce dernier vient à peine de se réconcilier avec Rose sa fille, et a donc pu la convaincre de le suivre.

Toutefois, il y a la sœur aînée de Rose, Clotilde (Elsa Lunghini), qui déteste férocement sa sœur depuis leur tendre enfance, et qui, comme on pouvait s’en douter, ne va pas croiser les bras tranquillement. Clothilde veut être la seule à briller auprès de son père et pour y parvenir, elle est prête à tout !

Dans tout cela, un corbeau viendra remuer le passé du chef Teyssier (Benjamin Baroche) et de son assistante Noémie (Lucia Passaniti) apportant des bouleversements.

La série promet un mélange explosif, entre la pression de l’excellence, les anciens secrets inavouables, les trahisons, les mensonges et les vengeances…on a hâte d’en découvrir plus !