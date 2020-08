« The Batman » avec Robert Pattinson : découvrez le teaser sensationnel de ce nouveau film !

Incarné par Robert Pattinson, le justicier masqué est de retour avec une once de brutalité et un air morose, à la recherche de sa voie.

Une vidéo sombre…

C’est l’un des évènements marquants de la semaine dernière. Warner a présenté une première bande-annonce de l’œuvre tant attendue du réalisateur Matt Reeves. Il s’agit du film The Batman. La séquence vidéo qui dure 2 minutes et une trentaine de secondes montre les premières images très sombres, présentant des scènes brutales dans un décor lugubre. On y découvre le Batman qui cherche sa voie dans la bataille qui l’oppose aux agents du mal à Gotham City. On y a un aperçu de sa manière de proposer son appui aux forces de l’ordre dans un Gotham gris et dans lequel la violence fait rage.

During #DCFanDome, Matt Reeves said that Robert Pattinson had input on the Batsuit for ‘THE BATMAN’ – it is meant to look like Batman made it & will continue to evolve. pic.twitter.com/jAp6wT3v32 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2020

Matt Reeves a apporté quelque précision sur le Rôle de Batman dans le film : « Nous verrons Batman mûrir, commettre des fautes…avec des imperfections ». Puis, il a ajouté : « Nous allons également le voir devenir, un excellent détective, le meilleur au monde ».

Robert Pattinson in “The Batman” (2021) pic.twitter.com/tV8SMTDzYz — Parker James (@ParkerToyne) August 23, 2020

Cette première bande-annonce a également permis au public de découvrir les autres acteurs qui jouent dans le film. Il y a Zoe Kravitz qui incarne le rôle de Catwoman, Andy Serkis dans le rôle du très serviable majordome Alfred. Le rôle de Carmine Falcone, le chef de l’organisation mafieux de Gotham est tenu par John Turturro, et le pingouin est interprété par Colin Farrell. Jeffrey Wright s’est mis dans la peau du commissaire Gordon et Peter Sarsgaard dans celui du procureur général de Gotham City. Enfin, le rôle du Sphinx a été attribué à Paul Dano et Jayme Lawson interprète celui d’une candidate à la mairie, du nom de Bella Reál.

Robert Pattinson dans la peau du chevalier noir, une décision qui n’a pas fait l’unanimité auprès de certains de ses fans

Le choix du réalisateur Matt Reeves s’est porté sur Robert Pattinson pour incarner deux rôles dans The Batman : celui de Bruce Wayne et celui du justicier masqué de Gotham. Si Matt Reeves est convaincu que ce choix est le plus probant, ce n’est pas le cas de certains fans de Robert Pattinson. En effet, l’idée que l’interprète de l’un des vampires les plus séduisants de l’histoire du cinéma rentre ainsi dans la peau d’un chevalier noir brutale a indigné plus d’un. Ces derniers ont même créé une pétition afin de persuader le réalisateur de The Batman d’attribuer le rôle du personnage principal à un autre acteur.

Par ailleurs, dès que ces fans ont vu les premières images montrant Robert Pattinson dans la peau de Batman, ils ont tout de suite donné leur verdict. Ils n’ont pas été convaincus. Certains affirment qu’il est trop chétif et qu’il n’a pas assez de charisme pour incarner le rôle. Toutefois, Robert Pattinson bénéficie du soutien inconditionnel du réalisateur Matt Reeves ainsi que celui des producteurs de The Batman. Ces derniers ont insisté pour que ce soit lui qui tienne le rôle.

Robert Pattinson single-handedly uniting nerds and hoes out there lmao. #TheBatman pic.twitter.com/sVGG65vU0O — Aya Baclao 🏳️‍🌈 (@AyaBaclao) August 23, 2020

Alors, maintenant que cette première bande-annonce a été dévoilée, tout le monde a pu avoir un aperçu de comment l’acteur se glisse dans le personnage qu’il incarne. Il y a fort à croire que ce petit extrait fasse taire les critiques et les mauvais préjugés de la part de certains fans. En somme, Robert Pattinson en tant que Batman, est un choix qui est sur le point d’être validé par tout le monde. D’ailleurs, il y a une scène dans cet extrait vidéo où l’on voit Batman corriger violemment un individu qui a eu l’audace de lui demander qui il était. Alors, le justicier masqué répond avec fermeté : « Je suis la vengeance ». Cette scène a dû faire changer d’avis ceux qui ont gardé cette image chétive de Robert Pattinson.