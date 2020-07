The Bold Type sur Amazon Prime Vidéo : regardez absolument la série !

Grâce à notre site, vous avez régulièrement des classements afin de découvrir les contenus les plus sympathiques et nous vous proposons de découvrir désormais The Bold Type.

Si vous connaissez Sex and The City, sachez qu’il s’agit d’un format pratiquement identique avec toutefois une bonne dose de modernité.

Quelle est l’histoire de The Bold Type

Vous suivez donc les péripéties de trois filles qui évoluent pour un magazine féminin. Le synopsis est classique et vous pourrez constater que les femmes prennent de plus en plus le monopole dans les séries et les films. Que ce soit via les plateformes de streaming ou encore les chaînes traditionnelles, vous aurez largement du contenu féminin. Dans The Bold Type, vous aurez bien sûr des affrontements et des thèmes qui sont parfaitement d’actualité.

The Bold Type, clairement la série la plus sous côté. Elle mérite tellement plus d’attention. — charleen (@yocharleen) March 29, 2020

Au sein de l’équipe de Scarlet, deux femmes tirent leur épingle du jeu et peuvent bénéficier rapidement d’une promotion .

. Kat embrasse une carrière pour dynamiser les réseaux sociaux et Jane se contente d’être journaliste.

Sutton a par contre des difficultés, puisque sa carrière ne décolle pas, elle n’arrive pas à lui donner l’élan qu’elle souhaite.

Elle a toutefois des ambitions, car elle veut absolument rejoindre l’équipe mode de Scarlet.

Vous pourrez donc aisément vous associer à ces caractères féminins et vous pourriez même retrouver quelques traits de votre personnalité. C’est pour cette raison que The Bold Type mérite forcément votre attention et vous avez rendez-vous sur Amazon Prime Vidéo. Ce n’est pas une nouvelle série puisque trois saisons sont déjà disponibles et à chaque fois, vous aurez des thèmes de société très intéressants.

Les meilleurs ingrédients de The Bold Type

Il est difficile de se démarquer sur le marché des séries, car elles sont nombreuses. L’arrivée de Disney+ ne devrait pas arranger la situation puisqu’il y a de grandes chances pour que de nouveaux contenus exclusifs fassent leur entrée. Sur Amazon Prime Vidéo, vous jonglez donc avec la mode et les rivalités ou encore l’amitié grâce à ce trio. Comme vous avez pu le découvrir, les saisons se déroulent à New York et il s’agit du temple de la mode et du shopping. Toutes les Fashion Week sont largement suivies dans le monde entier, les looks seront donc au rendez-vous et vous pourrez copier ces stars pour tenter de leur ressembler.

Le féminisme est aussi très présent dans cette série et cela fait un peu du bien surtout lorsque les séries sont à 100 % masculine. Vous pourrez de ce fait décompresser et la série s’adresse clairement à tous les amateurs de Sex and The City. Vous pourrez retrouver pratiquement les mêmes ingrédients, mais dans une série beaucoup plus moderne, car les péripéties du magazines Scarlet sont finalement assez récentes. Dégainez votre application sur Smartphone ou votre Smart TV et dévorez les trois saisons !