The Boys : l’un des célèbres acteurs a été viré de la série, il ne reviendra pas dans la saison 2!

Il faut dire que le service d’Amazon dispose d’un joli catalogue particulièrement plébiscité par le public, notamment grâce à la qualité de ses œuvres originales. Parmi elles, on recense notamment la série The Boys, qui a connu une première saison à succès il y a quelques mois déjà. Alors que les attentes sont immenses pour la saison 2, des informations sur cette dernière tombent régulièrement sur les réseaux sociaux.

The Boys saison 2 : l’un des personnages ne fera pas son retour dans les prochains épisodes

Malgré sa renommée et sa popularité auprès des fans, c’est désormais officiel, Simon Pegg ne rempilera pas pour une deuxième saison dans la série The Boys. Celui qui incarnait le père de Hughie, Hugh Campbell Sr, était pourtant un atout pour la production, lui qui est devenu célèbre et adoré du public grâce à des films comme « Shaun Of The Dead » ou « Hot Fuzz ». Les prochains épisodes de The Boys se feront donc sans l’acteur britannique, qui n’a pas décidé lui-même de voguer vers d’autres flots, comme il le confirme au magazine Collider.

« Ils m’ont mis à l’écart. J’ai fait ma part dans cette série. C’était très amusant de faire The Boys. J’étais heureux d’en faire partie. »

À l’époque, le choix de Simon Pegg, pour interpréter ce personnage, avait ravi les fans du comics, puisque l’auteur, Darick Robertson, avait reconnu s’être inspiré de l’acteur pour dessiner les traits de Hugh Campbell Jr. Un clin d’œil de la production au créateur donc, et on les en remercie !

Un nouveau trailer de la saison 2 de #TheBoys sortira demain. pic.twitter.com/FwWkWkjCiq — Infos Séries FR (@InfosSeriesFrc) August 3, 2020

La saison 2 de The boys attendue pour l’été 2020

Après une première saison à succès, pour le plus grand bonheur de la plateforme de streaming d’Amazon, la série The Boys devrait faire son retour dans le courant de l’été 2020. C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu l’acteur Karl Urban sur son compte Instagram, après avoir admis également qu’il en avait terminé avec le tournage de ces nouveaux épisodes. Étant donné que la saison 1 est sortie en plein été, cette estimation paraît donc tout à fait crédible, même si Amazon n’a encore rien confirmé de son côté.

Bouclée bien avant la crise du coronavirus, la saison 2 est très attendue par les fans, notamment à cause des nombreuses questions restées en suspens dans les dernières minutes du final.

Starlight va-t-elle quitter le groupe de super-héros après avoir été déçue par eux au début de la saison 1 ?

La super-héroïne sera-t-elle toujours en couple avec Hughie ?

Les Sept vont-ils devoir battre les super-terroristes de Homelander ?

Le dirigeant de Vought, M. Edgar, sera-t-il l’antagoniste de la saison ?

Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, il va donc falloir être encore un peu patient et attendre environ 3 mois.