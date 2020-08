The Boys : un nouveau personnage féminin ferait son apparition dans la saison 2 ! Mais qui est donc cette super-héroïne ?

Il y avait très longtemps qu’une série de Prime Video n’avait pas remporté un si grand succès, et c’est le moins que l’on puisse dire. The Boys, que personne n’avait vu venir, est rapidement devenue la série incontournable de la plateforme de streaming. Autant dire que les attentes sont importantes en ce qui concerne la saison 2.

Une nouvelle super héroïne pour The Boys

À quelques mois probables de la diffusion d’une seconde saison pour The Boys, la firme d’Amazon commence peu à peu à teaser la suite des aventures de nos super héros. Ainsi, au début du mois, l’équipe de la série a révélé qu’un nouveau personnage féminin allait faire son apparition. Il s’agit en effet de Stormfront, qui va rejoindre le groupe déjà existant en tant que dernière recrue. D’après les propos tenus par l’acteur principal de la série, Anthony Starr, celle-ci devrait causer pas mal de problèmes, et déstabiliser quelque peu les super héros que l’on connaît déjà. Des paroles confirmées par l’interprète de l’héroïne elle-même, Aya Cash.

Stormfront est comme une bombe nucléaire qui frappe les Sept. Elle est là pour faire exploser Vought, et pour la ramener à son idée originale de créer des super-héros… Et elle est plutôt féministe en plus. Une femme très puissante.

Notons au passage que comparé au comics original, il y a eu un peu de changement, puisque Stormfront n’est pas censée être une femme. Réjouissons-nous alors de cette modification, qui promet de belles heures pour les prochains épisodes.

Des nouvelles images de la saison 2 et des héros

Sur son compte Twitter, le créateur de la série a posté de nouvelles photos d’Homelander et de Billy Butcher. Une manière pour lui de faire patienter les fans, en attendant la sortie de la saison 2, qui devrait arriver, on l’espère, dans le courant de l’été. Manifestement, l’équipe de The Boys est toujours en plein montage des nouveaux épisodes. Quant à l’intrigue de cette suite, aucun indice n’a filtré, hormis les possibles violences qui vont avoir lieu entre les deux personnages concernés.

Just watched The Boys on Amazon Prime for a second time through and have decided it’s the best show on tv. If you disagree, you’re just simply wrong. — Pepe Silvia (@Gr8WallOfTanner) July 29, 2020

The Boys, un concept original et inattendu

Derrière le succès de The Boys, on retrouve sans aucun doute l’originalité du scénario, relativement inattendu, surtout lorsqu’on connaît l’univers habituel des super-héros sur petit et grand écran. En effet, la particularité de cette série est de mettre en scène des héros corrompus par leur succès et l’argent, à la botte d’un groupuscule qui se fait appeler Vought. Au lieu d’utiliser leurs pouvoirs pour le bien, ils se laissent acheter par les plus offrants, et commettent de nombreux actes illégaux. Toutefois, loin d’être libres de leurs actes, le groupe des Sept, comme ils se font appeler, est dans le collimateur de Billy Butcher. Cet homme, qui déteste les super-héros plus que tout, est bien décidé à les surveiller et les faire tomber. Autant dire que le show est une franche réussite, que l’on doit à Eric Kripke, connu pour un nombre important de succès télévisés comme :

Supernatural

Revolution

Timeless

Vivement la saison 2, que l’on en sache un peu plus sur le futur des Sept.