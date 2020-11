The Crown saison 4 : la famille royale britannique est furieuse après la découverte de cette dernière saison !

Réalisée par Stephen Daldry, la dernière saison de The Crown ne fait visiblement pas l’unanimité au sein de la famille royale. Créée en 2016, la série essaye de raconter l’histoire de la monarchie britannique. Cependant, la façon dont les événements sont relatés dans cette nouvelle saison ne coïnciderait pas avec la réalité.

La famille royale dénonce les mensonges dans The Crown

La saison 4 de The Crown est sortie ce dimanche 15 novembre sur la plateforme de streaming, Netflix et fait tant parler au Royaume-Uni. Cette nouvelle édition raconte l’histoire de la princesse Diana qui fut à l’époque, une icône de la mode. Après la sortie de cette nouvelle saison, une journaliste britannique fait savoir que la famille royale serait très remontée suite aux contrevérités qui sont relatés dans la série. Le succès de The Crown semble ne pas réjouir la reine Elizabeth II, ses enfants et ses petits-enfants. Les membres de la cour royale ne veulent plus laisser passer ces mensonges. Il faut dire que le cercle familial est d’autant plus irrité à cause de l’entrée en scène d’un membre important de son histoire, la princesse de Galles. Il est important de rappeler que l’ancienne épouse du prince Charles a quitté ce monde de manière tragique après avoir été victime d’un accident de voiture. Après toutes ces années, la famille royale britannique reste sensible à ce drame.

Cette nouvelle édition de The Crown qui repose majoritairement sur la mère des princes Harry et William n’a pas laissé les habitants du palais de Buckingham indifférents. Le réalisateur de cette série met en avant les relations très tendues de la princesse Diana avec la reine ainsi qu’avec sa coépouse Camilla Parker-Bowles. D’après la journaliste et spécialiste de la royauté britannique, Emily Andrews, de nombreuses scènes sont « truffé d’erreurs factuelles ». Une source proche de la prestigieuse famille a d’ailleurs révélé au Mail on Sunday que le prince Charles et son épouse ont confirmé que plusieurs scènes ne cadrent pas avec la vérité et qu’elles auraient été purement inventées. Ce qui a provoqué la colère de la monarque de 94 ans.

The Crown vient avec une nouvelle saison sur Netflix

Pour l’instant, les membres de la famille royale auraient décidé de ne faire aucun commentaire en public concernant cette affaire. Cette quatrième saison dresse un portrait peu flatteur des membres de cette famille d’autant plus que certaines scènes pourraient créer une véritable gêne chez les téléspectateurs. Alors que les relations amoureuses étaient mises en exergue dans les saisons précédentes, la saison 4 est presque caricaturale. La reine Elizabeth II est présentée comme un personnage malveillant à l’égard de Margaret Thatcher durant leur séjour à Balmoral sans oublier l’échange très peu courtois de Diana et Camilla Parker-Bowles. Toutefois, la série a néanmoins été bien accueillie par de nombreux téléspectateurs qui la trouvent captivante.

La nouvelle saison de The Crown a été marqué par l’entrée en scène de nouveaux acteurs comme Emma Corrin, qui incarne le rôle de la princesse Diana. Âgée de 24 ans, la jeune actrice se fond dans la peau de la princesse de Galles et suscite l’admiration des fans de cette série. Alors qu’elle était encore inconnue par le grand public, elle a su faire sensation dès son apparition dans les premiers épisodes de la série de Netflix. Il y a quelques jours la famille royale, qui a longtemps fait la une des journaux depuis le début de cette année, célébrait le Remembrance Day consacré à la commémoration des combattants morts pour la cause du Royaume-Uni. Cette cérémonie avait été dirigée par le prince de Galles en présence de tous les autres membres de la famille royale à l’exception du prince Harry, installés à Los Angels.