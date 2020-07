The English Game saison 2 : aucune certitude pour les prochains épisodes !

C’est une petite série de six épisodes que vous pouvez dévorer en une journée si vous enchaînez ces contenus. De ce fait, les internautes se questionnent sur l’arrivée prochaine d’une saison 2.

Difficile de se pencher sur cette question alors que le marché des séries est clairement bouleversé à cause du coronavirus. En effet, les chaînes procèdent à des annulations, des reports et les retards ne cessent de s’accumuler.

Pas de saison 2 pour l’instant pour cette série

Comme vous avez pu le découvrir, le succès de la saison 1 de The English Game est satisfaisant puisque vous pouvez savourer finalement un univers totalement novateur. Vous êtes donc aux côtés des personnages qui sont à l’origine du football anglais et deux personnages pourront changer clairement les règles. En regardant les premiers épisodes, vous comprenez que le ballon rond a clairement évolué au fil des années, car les adultes à l’époque jouaient comme des enfants sans aucune stratégie, ils suivaient seulement le ballon.

La série britannique pourrait proposer une saison 2, mais elle n’est pas à l’ordre du jour .

. Netflix est souvent beaucoup plus rapide pour la diffusion des séries novatrices, mais pour The English Game, la plateforme est moins réactive.

Il faut savoir que la série est assez jeune puisqu’il s’agit d’un contenu exclusif et surtout elle est opérationnelle depuis le 20 Mars dernier.

La saison 2 sera toutefois bien accueillie puisque les retours sur les réseaux sociaux sont forcément très intéressants.

Par contre, le scénario du départ pourrait provoquer quelques déceptions chez les fans du ballon rond.

Le problème avec les petites séries de six épisodes, c’est qu’elles sont dévorées très rapidement et vous voulez immédiatement la suite, mais les producteurs n’avaient clairement pas prévu une saison 2.

The English game, la série que je conseille à tout les amoureux du football. — unknown (@AntoineBadier) March 27, 2020

The English Game pourrait ne pas revenir sur Netflix

Certains pensent déjà à la suite lorsqu’ils se penchent sur le scénario et d’autres veulent absolument s’arrêter à cette première salve d’épisodes. Par conséquent, lorsque The English Game a été écrite, les scénaristes pensaient que les six épisodes seraient les seuls à intégrer le catalogue de Netflix. Toutefois, au vu de la réaction des fans, nous pourrions découvrir prochainement une saison 2, mais ce n’est absolument pas une certitude. Il faut également noter que le sujet du ballon rond est très plaisant et surtout il permet d’évoquer de nombreuses problématiques.

Par conséquent, même si The English Game était conçue pour une seule saison, il y aura sans doute de la matière pour proposer rapidement une saison 2 basée sans doute sur le même format. Vous pourrez alors découvrir six petits épisodes. Pour l’instant, le créateur travaille sur d’autres séries, celle-ci n’est donc pas intégrée à son planning, c’est donc une mauvaise nouvelle. Si toutefois, Netflix dévoilait un budget conséquent pour de futurs épisodes, nous pourrions la découvrir en Mars 2021 sur la plateforme de streaming, mais ce n’est clairement pas certain. N’hésitez pas à croiser les doigts et à regarder les messages de Netflix.