The Flash : le décès brutal du jeune acteur Logan Williams choque les internautes !

Il incarnait Barry Allen jeune dans la série The Flash, diffusée par la chaîne américaine The CW. Ce jeudi 2 avril, Logan Williams est mort à l’âge de 16 ans, ont révélé les médias de la ville canadienne de Coquitlam, d’où était originaire le jeune acteur. Pour l’heure, les causes de son décès n’ont pas encore été communiquées.

Une pensée à Logan Williams, qui avait notamment joué dans #TheFlash, qui est décédé à l'âge de 16 ans.👼 pic.twitter.com/mmMuvEs36i — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) April 3, 2020

Sur son compte Instagram, Grant Gustin, partenaire à l’écran de Logan Williams, a tenu à rendre un vibrant hommage à l’adolescent. Se disant « dévasté », le comédien a posté une photo d’eux capturée en 2014 durant le tournage de l’épisode pilote de la série.

« Je viens d’apprendre la nouvelle dévastatrice du décès soudain de Logan Williams. Cette photo a été prise au début du tournage de l’épisode pilote de The Flash en 2014. J’ai été impressionné non seulement par le talent de Logan, mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières l’accompagneront, lui et sa famille, pendant ce qui est, j’en suis sûr, une période incroyablement difficile pour eux. S’il vous plaît, gardez Logan et sa famille dans vos pensées et vos prières pendant cette période étrange et éprouvante pour nous tous. Envoyez de l’amour à tout le monde », a écrit Grant Gustin dans son post Instagram.

Logan Williams avait également participé à d’autres séries comme Supernatural, Whispers et Le Coeur à ses raisons.

Logan Williams avait commencé sa carrière de comédien dès l’âge de 10 ans, jouant dans plusieurs films et séries, dont des épisodes de Supernatural et Le Coeur à ses raisons. Le jeune acteur, mort subitement à l’âge de 16 ans, avait prêté ses traits à la version jeune du héros de la série The Flash. Ce jeudi 2 avril, le jeune homme est mort brutalement, comme l’a révélé sa mère à la presse canadienne. Le média canadien TriCity News s’est ainsi fait écho du désespoir de sa mère, qui est tenue à distance de la dépouille de son fils à cause de l’épidémie de coronavirus.

Logan Williams a vu sa carrière prendre de l’essor en apparaissant dans la série The Flash, qui a rapidement rencontré un franc succès. Cette production télévisuelle, dont le premier épisode est sorti le 7 octobre 2014, se concentre sur le chercheur Barry Allen, lequel travaille pour le département de la police scientifique. Après un accident de laboratoire durant lequel il est frappé par la foudre, il s’aperçoit qu’il est désormais capable de se déplacer à une vitesse supersonique.

