The Good Doctor saison 3 épisode 20 : grosse déception pour tous les fans de la série après la mort d’un personnage !

Alors qu’il parle parfaitement français, il a souvent évoqué son réel plaisir pour écrire et jouer ce jeune docteur qui est atteint d’un handicap.

Si vous ne connaissez pas la série, sachez que vous avez trois saisons à visionner au plus vite et le Season Final a même été dévoilé. Toutefois, les internautes ont été quelque peu déçus par la tournure des évènements.

Melendez tire sa révérence et c’est le drame

Vous pensez sans doute que The Good Doctor est une série récente, mais la réalité est clairement différente. Elle est au rendez-vous depuis près de trois puisqu’il s’agit de la troisième saison diffusée sur TF1. Le personnel chirurgical ne sortira donc pas indemne de cette affaire et il y a de grandes chances pour que la saison 4 soit perturbée.

Selon les rumeurs, il y a de grandes chances pour que le deuil soit au rendez-vous au cours de la saison 4 qui s’annonce bouleversante .

. Le Season Final a été rythmé par l’émotion et les téléspectateurs ont été nombreux à crier leur désespoir sur les réseaux sociaux.

D’autres drames ont été au rendez-vous avec notamment le sacrifice de Morgan qui a clairement mis entre parenthèses sa carrière chirurgicale.

Shaun a toutefois apporté un peu de bonne humeur dans cet épisode notamment en prouvant ses compétences.

Il est finalement comme tout le monde peut le percevoir, un véritable héros.

Les scénaristes auront donc un travail conséquent pour la saison 4 qui reviendra prochainement sur notre petit écran.

Ce Season Final est donc décevant, car le départ de Melendez est difficile à avaler. Certes, le contenu de l’épisode reste intéressant, poignant et plein d’émotion.

A regarder de toute urgence « The Good Doctor » !!! — Sylviane Pralon (@SylvianePralon) August 28, 2018

Le tremblement de terre a eu raison de Melendez

Il s’agissait d’un personnage attachant qui avait prouvé sa valeur dès les premiers épisodes. Même si parfois ses décisions étaient remises en question, il a toujours été au centre de l’intrigue. Dans The Good Doctor, il tire donc sa révérence et il y a de grandes chances pour qu’il ne soit pas au casting de la saison 4 sauf avec des flashbacks bien sûr. Il faut savoir qu’il était un enseignant charismatique qui manquera forcément à la série. En ce qui concerne son décès, il a perdu la vie à l’hôpital après le fameux tremblement de terre.

Le diagnostic est tombé, il souffrait d’un choc toxique mortel et les adieux de Melendez ont ajouté de la tristesse. En effet, il a pu dire au revoir à toutes les personnes qu’il aimait comme Claire et Lim. Si vous n’avez pas sorti les mouchoirs, vous êtes sans doute hermétique à ces moments d’émotion. Ce n’est pas la seule série qui peut vous soutirer quelques larmes, car récemment, le film dévoilé sur Netflix a également été au coeur d’une crise de larmes. De ce fait, les drames connaissent souvent un sérieux succès. Vous pouvez désormais regarder l’épisode 20 de la saison 3 de The Good Doctor en replay.