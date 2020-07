The Society : la saison 2 victime d’un retard de tournage, les fans sont dévastés !

Les nouvelles étaient toutefois très sympathiques à la fin de l’année puisque des indiscrétions avaient été partagées sur les réseaux sociaux.

À cause du coronavirus qui chamboule l’intégralité des plannings, il faut s’attendre à des reports plus ou moins conséquents. Le tournage de The Society est donc touché de plein fouet et impossible de savoir s’il pourra être repris.

Netflix renouvelle The Society malgré les critiques

Il faut savoir que toutes les séries ne sont pas enthousiasmantes et certaines sont rapidement mises de côté. Pour The Society, au vu des critiques, le risque était grand concernant une annulation, mais contre toute attente, Netflix a décidé d’agir différemment. En effet, la saison 2 a été validée à 100 % sans forcément savoir que le Covid-19 viendrait semer le trouble quelques mois plus tard.

#TheSociety #netflix

J'ai tenté cette série ce soir : The society sur Netfix et …. C'est une belle daube. Dommage l'épisode 1 était sympa & prometteur … J'ai craqué à l'épisode 4.

🥱🤢 — Laurent (@erastase) June 26, 2020

En Juillet 2019, la bonne nouvelle était partagée par l’ensemble des acteurs puisque la série était renouvelée pour une seconde saison toujours sur Netflix .

. Certes, il s’agit d’une version nouvelle génération de Lost et si vous n’avez pas apprécié celle-ci ou Under The Dome, vous pouvez l’oublier.

Le concept est simple, de jeunes adolescents se retrouvent totalement seuls dans une ville sans les adultes et ils sont enfermés.

Impossible de rejoindre les villes environnantes et les clans entraînent de vives tensions.

Certes, le synopsis n’est pas forcément novateur puisque plusieurs séries ont déjà évoqué cela, mais la saison 2 pourrait nous en apprendre un peu plus sur ce confinement. Il faut savoir que les parents se retrouvent devant une plaque commémorative qui vous permet de comprendre que finalement les personnages sont morts dans un accident de bus. Dans Lost, vous aviez la même chose, sauf qu’ils avaient perdu la vie dans le crash d’un avion.

Des fugitifs pour la saison 2

Bien sûr, pour des adolescents, il est toujours difficile de se retrouver dans une telle situation. Les comédiens ont annoncé que les fugitifs seraient beaucoup plus nombreux dans cette saison 2. Vous serez aussi fixé concernant la chevelure de Grizz ou encore le bébé de Becca dont le père est totalement inconnu. Une interruption de 4 à 8 semaines a été décidée par les producteurs alors que le tournage était prévu pour le début de l’année 2020. De ce fait, si le calendrier n’est pas à nouveau changé dans les prochaines semaines, vous pourriez découvrir la saison 2 d’ici la fin de l’année puisque le tournage sera opérationnel d’ici la fin Avril.

Le showrunner à savoir Christopher Keyser a décidé de s’exprimer sur cette suite fortement attendue par les adolescents. Il précise que la saison 2 sera focalisée notamment sur trois personnages à savoir Harry, Lexie et Campbell. Si vous n’avez pas encore regardé The Society, elle est toujours sur Netflix, mais vous pourrez aussi la trouver sur les plateformes de streaming illégales. En ce qui concerne le casting des nouveaux épisodes, il devrait normalement être le même puisque les personnages sont tous encore en vie, mais pour combien de temps ?