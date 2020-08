The Umbrella Academy (Netflix) : Diego totalement transformé pour la saison 2 !

Vous pourrez donc la savourer prochainement et il faut insister sur le fait qu’elle a été épargnée par le coronavirus.

Il s’agit sans doute de l’une des seules séries qui ne sera pas reportée ou annulée à cause de la maladie. Vous savez peut-être que Messiah sur Netflix a été annulée à cause de cette pandémie, la perte financière est trop importante.



Diego affiche une longue barbe pour la saison 2

Netflix n’a pas encore communiqué sur les nouveaux épisodes, mais vous avez un teaser à découvrir, la plateforme de streaming est assez généreuse concernant ses productions puisqu’il y a souvent des annonces que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube. Vous pouvez donc déjà découvrir une petite bande annonce qui ne donne pas forcément d’informations croustillantes.

La saison 1 de The Umbrella Academy a affiché un dynamisme en dent de scie puisque le rythme n’était pas toujours le même .

. L’intrigue s’est accélérée à la fin lorsque Five décide de téléporter tout le monde dans le passé pour réussir à survivre à l’explosion.

Sur les réseaux sociaux, les internautes tentent de connaître l’époque, mais il y a de grandes chances pour que les années 60 soient au rendez-vous.

Diego aura par exemple une longue barbe et c’est un cliché sur Instagram qui a éveillé tous les soupçons.

La photo a été envoyée le 13 Mars dernier alors que le confinement prenait forme dans le monde entier.

Ce sont donc de très bonnes nouvelles puisque la production semble avoir été faite pour la saison 2 de The Umbrella Academy qui ne devrait pas tarder.

L’apocalypse de la saison 1 n’était pas la bonne

La saison 2 sera primordiale pour tous les personnages, car l’intrigue sera totalement différente. Il y a de grandes chances pour que l’apocalypse de la saison 1 n’était pas la bonne. C’est en réalité la rumeur qui ne cesse de circuler sur le Web et certains internautes adhèrent à cette hypothèse. Nous pouvons donc nous attendre à une nouvelle fin du monde dans la saison 2 de The Umbrella Academy qui prendra une tournure totalement différente. En effet, Reginald Hargreeves serait en réalité vivant, cela coïnciderait avec l’époque où les superhéros seront envoyés.

When the hell are they now? The explosively improbable Umbrella Academy Season Two is now streaming on Netflix! pic.twitter.com/rF3uT7APX9 — NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020

Il aurait également un rôle beaucoup plus conséquent. Plusieurs intrigues seront également les bienvenues notamment pour la découverte de nouveaux frères et soeurs. Le groupe pourrait alors prendre de l’ampleur au fil des épisodes. Les origines de Sir Reginald pourraient également être dévoilées, cela collerait parfaitement avec cette volonté de le placer au centre de l’intrigue et de revoir la thèse de la première apocalypse. Vanya pourrait aussi survivre et cette fois, elle ne pourrait pas tout détruire. Les promesses de la saison 2 sont donc très sympathiques et nous avons hâte de la découvrir. Nous vous invitons à suivre les réseaux sociaux et le compte Instagram de Steve Blackman puisqu’il est le showrunner de la série.