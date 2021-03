The Vivi (The Voice 2021) balance tout : il sort de son silence après avoir été exclu du programme de télé-crochet

Les plus grands fans du programme The Voice vont forcément ne pas être indifférents à cette grande annonce. Il se trouve en effet que tout le monde attendait avec la plus grande impatience de voir le chanteur exclu du programme réagir, et le moins que l’on puisse dire c’est que la réaction de celui-ci risque de faire polémique encore une fois.

Il se trouve en effet que le jeune homme n’a clairement pas sa langue dans sa poche, et cela ne plaira pas toujours à certains.

The Vivi (The Voice 2021) casse tous les codes et ne mâche pas ses mots, il fait une réponse assez virulente

Cela fait en effet déjà plusieurs semaines que The Vivi a été exclu du programme, et pour certains téléspectateurs, cela est déjà assez justifié. En effet, certains internautes qui ont eu l’occasion de regarder ses anciens tweets ont été assez surpris. Ils ont pu constater en effet que le jeune homme avait pu tenir des propos polémiques sur le réseau social.

Il a décidé contre toute attente de sortir enfin de son long silence, et pas de n’importe quelle façon. En effet, tout le monde attendait des nouvelles de ce chanteur hors norme, et il a pu prouver une nouvelle fois qu’il était prêt à tout, même si cela ne plaira pas non plus à d’autres téléspectateurs qui ne vont pas du tout apprécier la réponse de The Vivi, l’ancien candidat de The Voice.

C’est donc tout naturellement avec une chanson que l’on a pu découvrir la nouvelle réaction du chanteur, qui a de quoi surprendre, en cette période où la polémique n’est pas encore tout à fait terminée en ce qui le concerne.

Découvrez les images de la réponse de The Vivi, les fans de The Voice sont très divisés suite à son annonce

C’est donc sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram, que l’on a pu voir la réponse du chanteur de The Voice qui ne s’est pas faite attendre bien longtemps. Il se trouve que les tweets racistes et controversés du candidat ne l’ont pas servi et il a été exclu du programme. Il avait rapidement réagi pour s’excuser et n’avait pas hésité à dire que ses messages étaient tout simplement honteux, bien que le mal soit déjà fait.

Le clip, qui a été annoncé sur Instagram plus tôt, est sorti et fait un très gros carton actuellement. Il faut dire que l’annonce du chanteur est assez équivoque, il n’hésite même pas à attaquer les “fachos” qui le défendent car cela ne leur plait pas du tout, refusant de rentrer dans les “sectes” de ces derniers qu’il dénonce fortement. Les fans de rap sont en tout cas servis quant à eux, car sa réponse est sortie le même jour que le dernier album du chanteur Booba.

On ne sait pas si cela est dû au pur hasard ou si le chanteur de The Voice 2021 a choisi de s’attaquer au grand “duc” pour pouvoir le concurrencer, mais on peut dire que le choix de ce dernier est assez audacieux.