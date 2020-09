The Voice 2021 : découvrez qui seront les 5 coachs de la saison d’anniversaire !

L’équipe constituée des cinq coachs de la saison d’anniversaire de The Voice est plus ou moins connue des téléspectateurs. On assiste aux retours de certains coachs ayant déjà pris part à certaines éditions passées mais également à l’arrivée de nouveaux, connus certes, mais pas dans la version adulte de cette émission.

Les coachs de la dixième saison de The Voice

L’émission The Voice existe depuis 2012 et la saison 10 prévu au début de l’année prochaine, est une saison particulière d’autant plus que l’émission célébrera ses dix ans d’existence. Cette nouvelle saison qui réserve une panoplie de surprises à ses fans, ne cesse de faire parler d’elle. C’est une occasion pour TF1 de continuer à faire plaisir à ses téléspectateurs qui sont impatients de retrouver leur programme favori. En attendant, tout le monde est désireux de découvrir qui seront les coachs de la prochaine édition. Contrairement aux saisons précédentes, la saison d’anniversaire de The Voice sera coordonnée par 5 coachs. Il faut dire que c’est bien la première fois que les détecteurs de talents seront constitués en ce nombre.

La saison 9 dont les premières auditions avaient débuté en début d’année 2020, s’est achevée le 13 juin dernier. Les cinq futurs coachs de The Voice auront donc la lourde responsabilité de dénicher les talents de la chanson à partir de la période d’hiver 2021. TF1 qui compte célébrer les dix ans d’existence de son émission emblématique, aurait prévu 2 saisons offrant la possibilité aux amateurs de The Voice de vivre plus de bonheur. Les téléspectateurs auront l’occasion de retrouver Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny qui sont bien connus des fans de l’émission. Toutefois, les trois anciens coachs seront rejoints par Vianney pour ce qui est de la dixième édition de cette émission.

Qui sont les coachs de la saison d’anniversaire de The Voice prévue entre l’hiver et le printemps 2021 ?

Toutefois, The Voice ne compte pas s’arrêter à ce niveau d’autant plus qu’il a prévu deux saisons en 2021. La saison d’anniversaire dont la diffusion se tiendra entre l’hiver et le printemps est très attendue des fans. Celle-ci est particulière en ce sens qu’elle a prévu l’intervention de cinq coachs. C’est d’ailleurs ce qu’a dévoilé Télé 7 jours ce 24 septembre. Une grande première que personne ne veut louper. La participation de Mika et Zazie, qui sont des coachs emblématiques de cette émission étaient déjà connue.

À ces deux coachs, s’ajouteront Florent Pagny, Jennifer et Patrick Fiori qui fait son entrée dans la grande équipe pour cette édition spéciale de The Voice qui débutera vers la fin de l’année prochaine sur TF1. C’est bien la première fois que le chanteur de Promesse prend part à The Voice adulte d’autant plus qu’on était habitué à le voir dans la version Kids de ce programme. De plus, Jennifer qui fera également son grand retour depuis sa dernière participation qui remonte à la quatrième saison, est très attendue par ses admirateurs. Il faut néanmoins rappeler que cette saison mettra moins de temps que les précédentes.

The Voice, version adulte est une émission très appréciée d’autant plus qu’elle promeut les nouveaux talents de la chanson. Les deux saisons prochaines prévues pour l’an 2021 réservent plusieurs surprises et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles sont également très attendues par les fans. Diffusée pour la première fois en 2012, l’émission sera ravie de célébrer ses dix ans. Pour ce faire, plusieurs modifications ont été effectuées aussi bien du côté des coachs que dans la typologie de l’émission. La saison d’anniversaire sera beaucoup plus courte et sera dirigée par 5 coachs.