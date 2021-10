The Voice All Stars, la juré Jennifer participe à l’émission le ventre arrondi, elle attend son troisième enfant !

Visiblement, sur le plateau de The Voice All Stars, il n’y a pas que les candidats qui peuvent nous réserver bien des surprises. Jenifer apparaît sur le plateau avec le ventre arrondi. Elle est enceinte et est encore plus sensationnelle avec un look vraiment stylé.

Jenifer enceinte : elle s’affiche très pimpante sur le plateau de The Voice All Stars

Jenifer est une chanteuse très pudique sur sa vie privée. Elle en parle très rarement. Déjà, maman de deux enfants, la jeune femme est tombée enceinte d’un troisième. Et c’est bien sur le plateau de The Voice All Stars que nous faisons le constat.

En effet, la jolie femme affiche un beau ventre arrondi, alors que les cross-battles sont lancés. L’arrivée d’un petit bébé se prepare. La famille s’agrandit donc. Elle est cependant vêtue d’une superbe tenue qui ne peut absolument pas camoufler ses formes.

Son total look rouge et blanc très révélateur est issu de la griffe Isabel Marant. Il est constitué principalement d’une chemise et d’une jupe. Le tout est accessoirisé d’une ceinture en cuir et de bottes blanches. Avec ce look complet qui revient donc au total de 4 016 euros, Jenifer a su mettre le feu sur le plateau.

Jenifer donne naissance à son troisième enfant : une discrétion totale

Après le tournage de l’émission The Voice All Stars, Jenifer a donné naissance à son troisième enfant. Mais il faut noter que l’arrivée du bébé ne s’est absolument pas ébruitée.

Lors d’une interview accordée à Télé 7 Jours, la chanteuse a confirmé que sa famille s’était agrandie. Mais n’en dit pas plus pour autant.

Le présentateur a tout de même affirmé qu’avoir trois enfants constituait une famille nombreuse. En réponse à cela, la belle femme affirme « C’est ça ! ». Très réservée comme réponse. Mais il faudra tout de même se contenter de cette timide confidence.

Que sait-on sur Jenifer ?

Jenifer de son vrai nom Jenifer Bartoli est révélée au grand public par sa participation à l’émission Star Academy. La victoire à cette édition a été inévitablement un grand tremplin pour sa carrière. Née à Nice en novembre 1982, la jeune femme a connu un long parcours fulgurant depuis ce temps.

Dès son plus jeune âge, Jenifer est baissée par les disques qu’écoute son père. En occurrence Stevie Wonder, Les Beatles, James Brown et bien d’autres.

Elle sort son tout premier album en 2002. Ce dernier reçoit principalement un Platinum Award pour 1 000 000 d’exemplaires vendus en Europe. Véritable exploit pour la jeune talentueuse !

La jeune maman ne s’en arrête pas là et sort plusieurs autres albums par la suite. En occurrence Le passage (2004-2006), Lunatique (2007-2009), Appelle-moi Jen (2010-2011), L’Amour et moi en 2012.

Il y a également Ma déclaration, Paradis Secret qui ont vu le jour. Elle est en dépit de tout, très connu aussi pour son rôle dans The Voice, la plus belle voix et dans The Voice Kids.