The Voice : cette candidate se fait arnaquer par un manager pour chanter dans Touche Pas à Mon Poste, c’est scandaleux !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle saison de The Voice est plus que jamais attendue par les téléspectateurs de TF1. Mais avant même d’avoir commencé, l’émission de télé-crochet est au coeur de la polémique suite à un incident qui concerne indirectement l’émission de Cyril Hanouna sur C8, Touche Pas à Mon Poste.

En effet, personne ne pouvait s’attendre à un tel dénouement et les téléspectateurs qui sont fans de l’émission de TPMP ont été assez choqués par cette situation assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que The Voice a été très controversée lors de sa dernière saison à cause de la crise sanitaire du coronavirus, l’émission est au plus mal avant même d’avoir commencé.

Tensions dans le jury, salaires… On vous fera des révélations explosives sur la nouvelle saison de #TheVoice ce soir dans #TPMP dès 19H40 sur @C8TV pic.twitter.com/VGBqLi3kWK — TPMP (@TPMP) January 28, 2021

The Voice : gros scandale en perspective pour cette ancienne candidate de l’émission pour qui rien ne va !

Malheureusement, tous les candidats que l’on peut voir chanter n’ont pas un destin de star. Bien que parfois certains candidats arrivent en effet à émerger dans les grands médias et se font une place dans les charts français et internationaux, c’est très loin d’être le cas de la majorité, comme vous allez pouvoir le constater avec cette terrible histoire que personne ne s’attendait à pouvoir lire un jour.

"L'émotion ne doit jamais empêcher le discernement", juge Benjamin Amar, représentant de la CGT #TPMP pic.twitter.com/MVDLNTPpcW — TPMP (@TPMP) January 28, 2021

En effet, il semblerait qu’une ancienne candidate de The Voice soit au cœur d’une polémique assez terrible et incroyable. Certains professionnels du divertissement semblent en effet prêts à tout pour pouvoir gagner de l’argent à la place des chanteurs et des chanteuses de l’émission. Mais heureusement, ces derniers sont beaucoup plus malins qu’on ne le croit et ils comptent bien le montrer.

Si certaines personnes mal intentionnées pensaient pouvoir profiter de la gentillesse et du talent des anciens candidats de The Voice, et bien on peut dire que c’est raté, et ils vont pouvoir être mis en avant pour leur malhonnêteté !

Cette ancienne candidate de The Voice de l’année 2015 a en effet été abusée par un faux manager qui lui avait promis monts et merveilles, avec notamment une chanson qu’elle aurait pu interpréter en live dans TPMP. Mais cela était sans compter sur l’intervention de Cyril Hanouna qui a tenu à pousser un très gros coup de gueule dans l’émission cette semaine.

"This the Voice !🎧"

Et c'est parti pour cette nouvelle aventure avec @VianneyMusique en tant que coach 🤩, cela risque d'être rythmé et riche en émotions ❤️🕺🥳🤡😅

Rendez-vous le 6 février sur TF1 pour voir les nouveaux talents 👀 pic.twitter.com/HYR3bA8CB6 — • Vianney-Actualités • (@Vianney_Actus) January 28, 2021

Cyril Hanouna dénonce les abus sur cette candidate de The Voice qu’un arnaqueur a tenté de réaliser !

C’est donc une nouvelle terrible pour l’ancienne candidate de The Voice, Léa Tchéna, qui a subi une arnaque dont elle se serait bien passée. La candidate aurait accepté auprès d’un faux manager de chanter dans Touche Pas à Mon Poste contre la somme de 360 euros pour se faire. Mais il n’en est rien, et la candidate n’a pas eu la chance de chanter devant la France entière sur TPMP.

Très remonté, Cyril Hanouna a tout balancé en direct dans une émission diffusée sur C8, et il n’a pas été très tendre ! Il n’a en effet pas hésité à dévoiler aux yeux de tout le monde la fausse facture qui a été réalisée en son nom, ce qui à de quoi l’agacer. Mais heureusement, en rétablissant la vérité devant tout le monde, cela devrait rassurer les autres candidats de The Voice qui espéraient un jour pouvoir chanter sur le plateau de l’émission.

Voilà qui a de quoi mettre les choses au clair pour Cyril Hanouna qui tenait à faire cette précision très importante afin de ne pas être mis à mal !