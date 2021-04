The Voice : cette participante exaspère les téléspectateurs à cause de son attitude qui est « insupportable »

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on n’entende pas parler de l’émission The Voice. En effet, alors que l’émission a commencé il y a de cela quelques semaines maintenant, ce sont des faits très étonnants qui sont rapportés chaque jour sur les candidats de l’émission, quand cela ne concerne pas tout simplement leur attitude sur les réseaux sociaux qui ne passent pas pour certains. On a encore pu le voir ces derniers jours avec des déclarations vraiment choquantes…

Par le passé, il se trouve que les candidats de l’émission de The Voice ne s’exprimaient que très peu sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore Instagram. Mais depuis ces dernières années, ces derniers ne se privent pas pour dire haut et fort tout ce qu’ils peuvent penser, même si parfois ils peuvent s’attirer les foudres de certains téléspectateurs qui restent complètement sous le choc…

The Voice : les candidats sont très suivis sur ce qu’ils racontent sur le web…

C’est aujourd’hui un fait : tout le monde utilise les réseaux sociaux ! Parfois, cela peut malheureusement poser de très gros problèmes, comme on a pu le constater une nouvelle fois avec les candidats de The Voice de cette année. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où il a été conseillé par certains candidats d’effacer leurs messages avant de participer à une émission de télécrochet ou de téléréalité.

Récemment, c’est le candidat The Vivi qui a pu faire parler de lui à cause de ses déclarations vraiment choquantes sur les réseaux sociaux. Bien que ce dernier ait pu avoir des propos vraiment choquants envers la gente féminine depuis plusieurs années maintenant, cela intervient alors qu’il était sous le feu des projecteurs. En revanche, il n’est pas le seul a être dans la tourmente pendant cette saison.

On a pu le voir avec une autre candidate qui a récemment fait un duo avec le chanteur The Vivi et qui a été coupée au montage au dernier moment avant la diffusion de l’émission, mais également avec une toute autre candidate qui a pris la parole et qui a complètement exaspéré les internautes !

Découvrez cette candidate qui ne cesse d’énerver les internautes et les téléspectateurs de The Voice

C’est il y a tout juste quelques jours que l’on a pu donc découvrir une nouvelle polémique en ce qui concerne l’émission mythique The Voice. En effet, c’est cette fois-ci la candidate Marie qui est dans la tourmente et qui a pu faire beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les commentaires à son égard n’ont vraiment rien de positif, comme vous allez pouvoir le découvrir.

En effet, l’attitude de Marie pendant l’émission a été « insupportable » selon certains téléspectateurs. Certains ne se sont pas privés pour dire que cela était tout simplement inacceptable d’avoir une telle attitude, et ils ont été très nombreux à vouloir la voir partir de l’émission.

Il faudra attendre encore longtemps pour savoir quelle sera la prochaine issue pour les candidats de The Voice : certains pensent contre toute attente que le candidat favori qui s’est démarqué des autres ne s’est pas encore dévoilé, alors que pour d’autres téléspectateurs le match est déjà bien gagné depuis plusieurs émissions !