The Voice : gros scandale, des conditions difficiles pour les coachs sur le plateau

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on entende parler de l’émission de télécrochet The Voice. Il faut bien avouer que de plus en plus de personnes se posent de sérieuses questions sur les jurys de The Voice qui ne cessent d’être dans la tourmente.

Par le passé, on savait déjà que des tensions avaient pu avoir lieu entre certains d’entre eux, même si peu de personne se l’avouent. On a toutefois pu comprendre que l’un d’entre eux, Florent Pagny, était particulièrement énervé dans la dernière émission qui a été diffusée il y a tout juste quelques jours sur TF1. Mais ce n’est que seulement aujourd’hui qu’on a pu découvrir les raisons, et celles-ci font vraiment froid dans le dos…

Les jurys de The Voice au plus mal : de scandaleuses révélations

Ce n’est pas la première fois que l’on peut entendre un très gros scandale en ce qui concerne l’émission The Voice. Les jurys ne gardent pas leurs langues dans leurs poches, et cela peut parfois poser de vrais problèmes.

On a pu voir notamment que par le passé, le chanteur Vianney avait été très violemment critiqué par les téléspectateurs, notamment pour les choix de son équipe. En optant pour The Vivi, il a fait un gros scandale malgré lui sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire.

The Voice : la production a été obligée de remonter toute la saison

C’est un gros coup dur pour la production de The Voice depuis maintenant plusieurs semaines. En effet, depuis que l’on a pu apprendre contre toute attente l’implication du chanteur et candidat The Vivi dans une affaire incroyable, la production a fait un choix vraiment radical.

On a en effet pu voir que le chanteur n’apparaissait plus du tout à l’antenne, même si ses prestations ont été enregistrées. Alors que ce dernier a pu aller bien plus loin dans l’aventure, la production à décider de réaliser un nouveau montage de toutes les émissions, au grand désarroi de certains fans du chanteur qui a pu être exclu cette année.

Mais plus récemment, c’est une nouvelle assez incroyable que l’on a pu découvrir en ce qu concerne Florent Pagny. En effet, dans la dernière émission, on a pu voir que le chanteur français mythique n’avait pas l’air bien du tout, et il n’a pas manqué de le montrer !

Florent Pagny furieux dans The Voice, voici les déclarations chocs !

Personne n’aurait pu imaginer que Florent Pagny rentre dans une colère noire dans le télécrochet The Voice. On se souvient déjà d’un autre épisode où Florent Pagny avait déjà poussé un gros coup de gueule contre Nikos Aliagas : il s’agissait de ses touts débuts à la Star Academy ! Alors qu’il était le parrain de l’émission, le chanteur n’avait pas hésité à faire des remarques lapidaires contre Nikos Aliagas, qui débutait tout juste dans le monde de la télévision sur TF1.

Mais cette fois-ci, Florent Pagny a témoigné de son agacement en plein direct, en disant très clairement que le son n’était pas assez fort, et que par conséquent il ne pouvait pas être en mesure de juger les futurs candidats si rien ne changeait ! Si certains pensent que Florent Pagny pourrait avoir des problèmes d’audition, il semblerait toutefois que les autres coachs étaient du même avis !