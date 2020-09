The Voice Kids 2020 : Rébecca, demi-finaliste, a impressionné la Toile lors d’une battle !

View this post on Instagram

Patrick Fiori et Michaël Youn sans voix : On a rarement ressenti autant d'émotions lors d'un coaching… Découvrez en avance la reprise d' “Utile“ par Rébecca, Martin et Thomas dès maintenant sur @mytf1_off ! Et RDV demain dès 21h05 sur @tf1 et @mytf1_off pour les Battles de The Voice Kids ✨ #TheVoiceKids #teamfiori #teampatrickfiori