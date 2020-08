The Voice Kids : aucun respect de gestes barrières, les fans de l’émission sont choqués !

Lors de la diffusion du télé-crochet de TF1, bien que les auditions aient été spectaculaires, un détail intriguait les téléspectateurs. Nul n’a respecté les gestes barrières imposés par le Gouvernement.

Le pourquoi de cette grande insouciance

En effet, les auditeurs ont remarqué l’absence totale de distanciation sociale. Ceci a été observé bien entre les candidats et les coachs qu’entre les jurys eux même. D’une part, Kendji Girac, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano étaient si proches les uns des autres. Ne respectant pas ainsi le mètre de distance imposé. D’autre part, ces derniers n’hésitaient surtout pas à prendre dans leurs bras les enfants qui viennent auditionner.

The Voice Kids : absence de gestes barrières, public dans les gradins… Mais quand a été tournée la saison 7 du télé-crochet de TF1 ? https://t.co/RAmLVP73DG pic.twitter.com/2aPQ3vdg8o — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 22, 2020

Outre cela, les auditeurs étaient subjugués du nombre conséquent de public qui était sur place, lors de la première audition. De ce fait, beaucoup ont reproché les organisateurs quant à cette grande irresponsabilité. Toutefois, cette situation est loin d’être alarmante puisque la production a été mise en boite bien avant la crise sanitaire. Plus précisément, les auditions à l’aveugle ont été tournées vers la fin du mois d’octobre dernier. Une période se tenant bien avant l’arrivée de l’épidémie du coronavirus.

Les auditions à l’aveugle, les battles et la demi-finale de The Voice Kids ont déjà été enregistrées par la production. Cependant, le final en direct prévu en octobre demeure flou. Les équipes d’ITV Studios France et TF1 sont incertaines quant au bon déroulement de cette dernière. Dès lors, nombreuses questions se posent. Serait-elle suspendue et reportée pour un moment plus propice ? Ou bien, fera-t-elle objet d’une diffusion en direct, sans la présence corporelle du public ? Pour l’instant, aucune décision n’a été prise ni officialisée. Quoi qu’il en soit, les finalistes doivent impérativement se tenir prêts, peu importe le choix des organisateurs.

The Voice Kids, une saison très prometteuse

The Voice Kids est une des émissions très suivies de TF1. Diffusée chaque samedi soir à 21h05, nombreux sont ceux qui se donnent rendez-vous devant leurs écrans. Outre l’arrivée d’un nouveau membre du jury, cette septième saison du télé-crochet présentera de la nouveauté. Des mentors viendront épauler les jeunes talents lors de leur face à face. Dès lors, chaque jury a fait leur choix. Kendji Girac sera assisté par Vianney, Patrick Fiori sera avec Michaël Youn, Soprano fera équipe avec Dadju et Jenifer avec M. Pokora.

Molt emotiu, sense complexes

The Voice Kids 2020 – Maxime chante "Tant con me quedara" de Jordi Barre – The Voice Kids | TF1 https://t.co/ClPWL4mF0s — Lotte (@partitguanyat) August 23, 2020

Ce samedi 22 août, la course quant à la trouvaille des meilleurs talents a été lancée pour les quatre jurys. Il est dès lors important de faire un rappel quant aux nouvelles équipes formées. Lors de cette première soirée d’auditions à l’aveugle, quatorze jeunes chanteurs s’étaient présentés. Parmi eux, douze ont trouvé un coach. Jenifer règne sans partage avec 4 candidats. Dans son équipe, elle a Lissandro, Sarah, Jérémy et Noémie. Quant à Soprano et Patrick Fiori, trois talents ont déjà été désignés. Il sera le coach de Timéo, Diodick ainsi que Rania. Patrick Fiori, pour sa part, a Rébécca, Elaia et Julien. Kendji Girac ne compte actuellement que deux candidats. Maxime et Jody seront ainsi sous ses ailes.

#TheVoiceKids

Lissandro chante du Elvis Presley et fait retourner les 4 fauteuils 😮

Il a même fait danser @JeniferOfficiel et @GIRACKENDJI sur le plateau 💃🕺

À revivre uniquement ici ⤵️ https://t.co/peRv3oveva — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) August 22, 2020

Lors de cette prime de lancement de The Voice Kids, Rébécca, la jeune chanteuse de 9 ans, a tant touché les quatre jurys. Après avoir interprété « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, elle a fait une émouvante révélation. Cette dernière a choisi cette chanson pour rendre hommage à sa sœur Sarah, qui est morte avant même ses huit ans. Quoi qu’il en soit, outre Rébécca, cinq autres jeunes talents ont également conquis le cœur des coachs. Ce ne sont autres que Timéo, Lissandro, Rania, Sarah et Noémie, qui ont pour la majorité orienté leurs choix vers Jenifer.