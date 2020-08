The Voice Kids : ce soir, Timéo Béasse, le jeune chanteur qui a fait la première partie de Kids United participera !

Le fameux jour tant attendu par les fans de The Voice Kids est enfin arrivé. Ce samedi 22 août 2020 marquera le début d’une nouvelle aventure avec les candidats de l’émission.

Une voix à couper le souffle, un garçon plein de dévouement

Cette saison a été particulière puisqu’autres Jennifer, Patrick Fiori et Soprano, Kendji Girac compterait parmi les membres du jury. Ce dernier qui a été un ancien vainqueur de la saison 3 de The Voice. Quant aux candidats, parmi eux y figure Timéo Béasse. Un jeune chanteur de Craon, dans le Sud-Mayenne, qui interprètera le titre Never Enough. Un extrait du film musical The Greatest showman.

Le Craonnais de 13 ans n’en est pas à son coup d’essai. En effet, il a déjà eu l’occasion de participer à d’autres concours de chant. Il a débuté dans un jeu-concours d’une station radio du Sud. Ensuite, il a réalisé la première partie des Kids United. Toutefois, sa participation au concours My Descendants 3, diffusé sur la chaîne Disney Chanel, est ce qui a plus marqué.

Une candidature qui l’a amené à la victoire. Outre cela, Timéo s’est également produit lors des divers évènements à Craon. Tels sont les cas de la cérémonie de vœux et de la remise de drapeau d’anciens combattants à son collège de Volney. Sans oublier celui de la fête de la musique en 2019. Le jeune homme a déjà fait un énorme exploit en étant encore très jeune.

Malgré tout cela, lors de son audition dans The Voice Kids, le jeune Craonnais a avoué qu’il avait été très stressé. Toutefois, lorsqu’il a commencé à chanter, son trac a laissé place à sa merveilleuse voix. Il a vite repris confiance et a pu auditionner comme il l’avait prévu.

Un rêve qui est devenu réalité

Si nombreuses étaient les participations de Timéo Béasse, être sélectionné dans The Voice Kids était son plus grand souhait. Lors d’une interview accordée à France Bleu, le collégien de Volney a fait part de ses ressentis. Le Mayennais a ainsi révélé que The Voice Kids est, pour lui, une aventure énorme et formidable.

Pouvoir être parmi les candidats a toujours été un rêve pour lui. « Je l’ai vécu comme un aboutissement », avait-il affirmé. En effet, Timéo avouait qu’être dans l’émission était inimaginable. Être sur l’écran de la chaîne la plus regardée de France, auditionné devant d’incontestables stars. Tout cela n’était pas une évidence pour le jeune homme. Toutefois, il y est arrivé, il a réalisé son rêve le plus fou. « Je suis fier de ce que j’ai fait. » avait-il lancé.

Lors de son interview, Timéo Béasse a également voulu souligner qu’il a fait de belles rencontres aussi humaines qu’artistiques. Tous les candidats étaient soudés. Les coachs étaient très aimables. « C’était comme une famille. Le feeling est bien passé. Tellement, qu’on s’est entraidé pour gérer le stress. » avait-il exprimé.

Quant à sa maman, Murielle, elle n’a pas pu s’empêcher de faire part de sa fierté vis-à-vis de son fils. Même jusqu’à présent, cette dernière ne réalise guère l’exploit du petit Timéo. Elle a toujours assisté le jeune homme lors du tournage de l’émission. Pendant ce temps, elle a eu l’occasion de découvrir davantage le talent de son fils. Quoi qu’il en soit, Murielle a assuré que Timéo Béasse réserve plein de surprises aux téléspectateurs dans les semaines à venir. Pour les découvrir, ces derniers devront le suivre sur les petits écrans à compter de ce soir.