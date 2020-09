The Voice Kids : Jenifer boulversée et en larmes suite à l’interprétation de l’une de ses chansons, hommage à son oncle assassiné !

L’émotion était à son comble sur TF1, ce samedi 5 septembre 2020, dans l’émission « The Voice Kids« . Pendant les auditions à l’aveugle, Jenifer a été émue aux larmes par l’interprétation d’Antoine du titre » Encore et encore « . C’était un hommage à son oncle Jean-Luc Codaccioni.

Séquence d’émotions pour Jenifer dans The Voice Kids

Membre du juré de l’émission « The Voice Kids » depuis quelques années, la chanteuse Jenifer continue de vivre des émotions intenses sur TF1. Cela s’est encore avéré lorsque ce 5 septembre 2020, elle n’a pas pu contenir ses émotions, lorsqu’un jeune talent Antoine, a chanté l’un de ses titres intitulé « Encore et encore ».

Ce fut alors pour l’artiste, un moment particulièrement riche en émotion. Même si Jenifer a tout essayé pour ne pas se laisser submerger par l’émotion, elle a fini par craquer au bout d’un moment.

Déjà, dès les 1ères notes de la chanson, la coach de The Voice Kids avait immédiatement reconnu son titre Encore et encore. Le jeune Antoine avait donc décidé de reprendre cette chanson, pour participer aux auditions à l’aveugle de l’émission The Voice Kids.

Il faut savoir que cette ballade interprétée par Antoine est très particulière pour Jenifer. En effet, il s’agit d’un morceau qu’elle a composé et chanté, en mémoire à son oncle. Décédé en décembre 2017, Jean-Luc Codaccioni, l’oncle de Jenifer, avait été assassiné au cours d’une fusillade.

Cette dernière qui avait été très proche de son oncle, lui a écrit cette chanson hommage. Ce titre se trouve sur son album intitulé Nouvelle Page sorti en 2018.

Agé de 12 ans, lorsqu’Antoine a commencé son interprétation, l’émotion a de suite gagné la coach de The Voice Kids. Pendant les deux minutes qu’a duré l’interprétation de la chanson, Jenifer comme on l’annonçait plus haut, a tout fait pour essayer de ne pas pleurer. Cependant, ni elle ni les autres coachs ne se sont retournés, jusqu’à la fin de la prestation d’Antoine.

Par ailleurs, notons que les autres coachs de The Voice Kids de cette année 2020 sont Patrick Fiori, Soprano, et Kendji Girac. Ce dernier est coach dans l’émission pour la 1ère fois cette année.

Jenifer en larmes !

Même si Jenifer ne s’est pas retournée lors de la prestation d’Antoine, elle a quand même été bienveillante envers lui. C’est ainsi qu’à la fin de la chanson, elle l’a retrouvé sur scène.

Très émue, la chanteuse a affirmé à Antoine qu’il l’avait vraiment touché. D’après ses propres mots : « Tu as une voix délicieuse, tu as choisi cette chanson que je connais plutôt bien et qui me fait accélérer le cœur. ».

Jenifer a pris le temps d’expliquer au jeune Antoine que malgré qu’il soit doté d’une voix merveilleuse, il lui manque encore quelque chose qu’il devra travailler. D’après l’artiste, Antoine devra encore travailler sur sa gestion du trac. Elle lui a assuré que tous les artistes connaissent cela.

La chanteuse a tenu à raccompagner personnellement Antoine vers sa famille qui l’attendait dans les coulisses. Cependant, une fois de retour et installée dans son fauteuil, Jenifer n’a pu contenir ses larmes. Elle a craqué, complètement en larmes, tout en se confondant d’excuses auprès de ses collègues.

Elle leur a expliqué que c’était la 1ère fois qu’elle entendait ce morceau en particulier, interpréter par une autre personne. Compréhensifs, les 3 autres coachs l’ont vite rassuré, lui disant de ne pas s’inquiéter pour cela, qu’ils comprenaient… beaucoup d’émotions !